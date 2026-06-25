אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, חתם בימים האחרונים על שורת צווי הגבלה מנהליים נגד פעילי ימין ביהודה ושומרון.

על פי הצווים, הפעילים נדרשים לשהות במעצר בית למשך מספר חודשים, ובחלק מהמקרים הוטלו עליהם מגבלות נוספות, ובהן חובת התייצבות בתחנת משטרה.

בין מקבלי הצווים נמנים בעלי משפחות, תלמיד ישיבה ושני פעילים שהתארסו בימים האחרונים. לטענתם, הצווים מונעים מהם להיערך לחתונתם.

אחד הצווים הוצא נגד טל ינון דרדיק, נשוי ואב לשלושה, המנהל את משק הצאן בכפר טרפון שבבנימין. לפי הנטען במכתב שהגיש באמצעות עורכי דינו מארגון חוננו, הצו מחייב אותו לשהות במשך שישה חודשים בבית חמותו, שלדבריו היא אלמנה הסובלת מירידה בשמיעה, מבלי שניתנה הסכמתה לכך ומבלי שמצבה מאפשר זאת.

בנוסף, בלשי ימ"ר ש"י מסרו צו מנהלי לאלישיב ברוכי, תלמיד ישיבה מחוות חסד לאברהם שבהר חצור שבבנימין.

צווים נוספים נמסרו למשה גולדיס, רועה צאן כבן 20 מגבעת מקנה אברהם, ולמלאכי להונגדים, כבן 21 מגבעת תל תלפיות. על פי הצווים, השניים נדרשים לשהות במעצר בית למשך שישה חודשים.

לדברי השניים, הצווים נמסרו להם זמן קצר לאחר שהתארסו, והם אינם יכולים לצאת מבתיהם לצורך הכנות לחתונה, ובהן סגירת אולם או חתימה על חוזה שכירות.

ברוכי מסר, "נדהמתי אתמול לקבל ללא שום התראה צו מנהלי הזוי ששולל בצורה הכי קשה את החירות שלי. באמצע החיים באים אליך, ובהינף קולמוס מטילים עליך הגבלות שלא רחוקות מכלא בלי שיש לך אפשרות כלשהי להתגונן מפניהן".

עוד אמר ברוכי, "הצווים המנהליים שאמורים להיות כלי מניעתי לפצצות מתקתקות, הפכו להיות כלי לענישה סיטונאית כנגד כל מי שמקיים פעילות חוקית שאינה לרוחה של מערכת הביטחון. אלו צווים דורסניים וחסרי אנושיות שצריכים לעבור מן העולם, קל וחומר בימיה של ממשלת ימין".