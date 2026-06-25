בכירי קהילת המודיעין ומערכת הביטחון התכנסו הבוקר (חמישי) לפתיחת כנס "המערכה הכלכלית" של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הסביר בנאומו מדוע מבחינתו המערכה הכלכלית נגד איראן נמצאת בנקודה קריטית.

"המשטר בטהראן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון", אמר כ"ץ. "במקום להשקיע את משאבי המדינה בשיפור חייהם של אזרחי איראן, בפיתוח הכלכלה, בתשתיות, בחינוך ובבריאות - המשטר האיראני בחר להשקיע בטרור".

"כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך לטיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן - וכל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה. לכן, המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה, ועלינו להגביר את הלחץ הפיננסי בכל הגזרות", הוסיף.

שר הביטחון גדיר את תחום החלל כשובר השוויון המרכזי מול אויבים בעלי משאבים ועומק אסטרטגי גדולים משל ישראל, והצהיר כי הנחה את צה"ל לפעול להשגת יכולות התקפיות חסרות תקדים: "החלל הוא המקום שבו אין משמעות לשטח שאתה אוחז בו למטה, אין משמעות לגודל האוכלוסייה שלך ואין משמעות להרבה דברים אחרים וזה היעד שנקבע. לא רק להיות בחלל, לא רק להיות מסוגלים להגן על מה שאנחנו שמים שם ולסכל מה שאחרים שמים שם - אלא לפעול משם כלפי מטה: גם בשיבוש מערכות, שזה יקרה די מוקדם, וגם בתקיפה קינטית.

אנחנו מגייסים עכשיו את מיטב המוחות. היום אין לאף מדינה יכולת של תקיפה מהחלל, ועלינו להיות המדינה המובילה בעולם ביכולת הזאת. אם נשיג אותה, זה יבטיח לנו יתרון עצום בהרתעה, ביכולת תקיפה, השמדה וכל הדברים האחרים מול אויבים עם משאבים גדולים", סיכם.