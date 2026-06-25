אריה אלדד התפוצץ: "תורידו את המנוול" באדיבות 103FM

דובר הפלג הירושלמי, יהודה בלוי, עורר את זעמו של ח"כ לשעבר אריה אלדד כשהישווה בשידור ב-103FM בין מדינת ישראל ל"קאפו גרמני", כלשונו.

בלוי תהה במהלך ראיון שערכו עימו אלדד ורון קופמן: "בפועל המדינה באה לעקור את העם היהודי האמיתי והמקורי מתורתו ואמונתו בכוח הזרוע - ולא משנה תחת איזה טיעון. האם אתם רוצים להיות הקאפו הגרמני?".

קופמן ניסה להסות את בלוי והבהיר "אתה לא יכול לקרוא לשום יהודי באשר הוא ולשום ישראלי קאפו" אך זעמו של אריה אלדד כבר בער.

"תסתום את הפה. תורידו את המנוול מהקו. אם הוא לא מתנצל עכשיו אני מוריד אותו מהקו. אתה מתנצל?", תהה.

כשבלוי טען שהשניים מתחמקים ממנו השיב אלדד "שמת סימן שאלה. זה תעלול מנוול. אתה זרע עמלק? אתה בנו של אגג או המן? אני רק שואל. איזו שאלה מנוולת. תתבייש. אתה יהודי. אל תביאו אותו יותר לשידור. זה אדם שלא ראוי לעלות לשידור בתחנת רדיו יהודית עברית בארץ ישראל".