כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) לבית המשפט נגד אוריה כהן, בן 38, מבעלי "חוות צפנת". האישומים נגדו כוללים ירי מנשק חם באזור מגורים המסכן חיי אדם, איומים, מעשי פזיזות ורשלנות, שיבוש מהלכי משפט ומסייע לאחר מעשה, וכל זאת בעקבות עימות אלים ומורכב שהתרחש בתוך הכפר הפלסטיני חווארה.

בכתב האישום נטען כי "ב-6 ביוני, לאחר שעדר הכבשים של חוות צפנת יצא מהמתחם, הזעיקו הנאשם אוריה כהן ושותפו לבעלות, יקיר, את תושבי האזור כדי שיסייעו להם לאתר את בעלי החיים, מתוך מחשבה כי העדר נגנב. בשעה 10:37 בבוקר, נכנס כהן ברכבו לכפר חווארה, כאשר בכיסא שלצידו יושב אדם רעול פנים שזהותו אינה ידועה, ושניהם חמושים ברובים. במהלך הנסיעה בכפר, סטה כהן עם רכבו וחסם בכוח דרכו של רכב פלסטיני מסוג יונדאי טוסון, שבו נסע לפחות אדם אחד. כתוצאה מהחסימה הפתאומית, פגע רכב היונדאי ברכבו של הנאשם.

לאחר מכן, על פי הטענות, כהן ורעול הפנים יצאו מהרכב - כהן חמוש ברובה מסוג "ארד" ורעול הפנים בנשק אחר. השניים כיוונו את כלי הנשק לעבר נהג ונוסעי הטוסון ודרשו מהם באיומים לצאת מהרכב. בשלב מסוים, כהן ירה באוויר כדי להפחיד את נוסעי הרכב, ובעוד הרכב הפלסטיני מנסה להימלט מהמקום, רעול הפנים ירה לעברו באש חיה.

בהמשך, לפי כתב האישום, למקום הגיע ברכיבה על טרקטורון הבעלים השני של החווה, יחד עם אדם נוסף שלבש חצי מדים וקסדה צבאית. הקבוצה חסמה רכב אחר שבו נסעו תושבי חווארה, פתחה את הדלתות ושלפה מתוכו בכוח שני פלסטינים וקפה אותם.

בכתב האישום מצוין כי במהלך התקיפה, כהן ניגש והרחיק את אחד התוקפים שהלם בזכריא. אולם מיד לאחר מכן, פעל לשבש את החקירה. "הוא אסף מהכביש את התרמילים שנפלטו מהירי, העלה לרכבו את רעול הפנים ואת אחד הפורעים, והבריח אותם מהזירה תוך שהוא עוקף ברכבו את שני הפלסטינים הפצועים ששכבו מדממים על האספלט".

מנכ"ל ארגון "חוננו", שמואל (זנגי) מידד, תקף בחריפות את המשטרה והפרקליטות וטען לעיוות מוחלט של המציאות בשטח. "מתנהל כאן מסע מטורף של יצירת נרטיב שקרי נגד מתיישב חלוץ כאילו הוא ירה לעבר ערבים ונהג באלימות. הסיפור האמיתי הפוך לחלוטין - מדובר בחוואי שיצא להשיב את העדר שגנבו ממנו ערבים מכפר המרצחים חווארה והגן על חייו מפני פורעים שתקפו אותו.

מדובר באדם נקי כפיים אשר הקים חווה ברשות ובסמכות ובשליחותה של המדינה תוך תיאום מלא עם כוחות הביטחון. לצערי הרב, נראה שהמשטרה מפנימה את מסרי הקמפיין השקרי המכונה 'אלימות המתנחלים' ומתעקשת להתעלם מחומר הראיות בתיק. האלימות הזו מתקיימת כדי להתיר את דמם של המתנחלים שמוסרים את עצמם למען כולנו. נמשיך להיאבק למען עשיית צדק".