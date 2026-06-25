ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם, תת-אלוף שי טייב, התייחס בפודקאסט צה"ל לסיבות שבגללן מבקש הצבא להאריך את השירות הסדיר.

"אנחנו מבקשים להאריך בחזרה את השירות ל-36 חודשים, למה אנחנו עושים את הדבר הזה? פעם אחת כי הארכת השירות מאפשרת יותר התמקצעות, יותר זמן בשירות ויותר יכולת מקצועית ומבצעית אפקטיבית. הדבר השני שבאמצעות הארכת השירות אפשר להפנות כוח אדם ליחידות חדשות וכמו שכבר הסברתי כשמפנים כוח אדם ליחידות חדשות מקימים יחידות שמחליפות אנשי מילואים ושמרווחות את השירות הסדיר לכולם", הסביר טייב.

לדבריו "משך השירות שמשרתים היום חיילים, יביא אותנו למצב שבעוד מספר חודשים הפער הזה יעמיק כי חלק מהחיילים או רוב החיילים שהשתחררו בשנת 27' ואילך הם בעצם כאלה שעשו שירות קצר יותר זאת אומרת זה יעמיק את הפער".

הוא הוסיף "הבקשה שלנו כמו שאמרתי - להאריך את השירות ל-36 חודשים, אנחנו מבינים שזו דרישה מאוד גבוהה מאותו אדם שכבר ראה את חופשת השחרור, ראה את הטיול הגדול לנגד עיניו וכן הלאה ואנחנו מעמידים את זה למול הצורך המבצעי, לכן בתוך הצעת החוק שנכתבה בשיתוף עם משרדי הממשלה משרד האוצר וכן הלאה מגולם גם מנגנון של פיצוי - ככל שההודעה לפרט תהיה קרובה יותר לתאריך השחרור שלו, בעצם מנגנון הפיצוי שלו הוא משמעותי יותר. הוא יבוא לידי ביטוי בשכר מה שנקרא או בדמי קיום".

טייב נשאל גם לגבי שילוב חרדים בצבא והשיב "צה"ל עשה בשלוש השנים האחרונות מהלכים חסרי תקדים, באמת, לאפשר את השילוב של בני הציבור החרדי בשירות".

"אני מהצד שלי רוצה להגיד שאנחנו עושים הכל ככל שאנחנו יכולים להרחיב את השורות לשתף כמה שיותר אנשים בשירות, למצות את המיטב מכל אחד מהמשרתים ולהביא אותו לידי תפוקה מקסימלית שבעצם משרתת גם את הצורך המבצעי, גם את המדינה שהיא שלנו ביחד וגם אתכם במימוש העצמי", סיכם.