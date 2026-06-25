משרד הבריאות הודיע היום (חמישי) על הטלת הגבלות מחמירות על שני סניפי רשת "זול ובגדול" ברחוב יפו 113 וברחוב יפו 214 בירושלים, בעקבות החקירה המתנהלת בפרשת מחיות התינוקות של המותג "פרינוק".

לפי הודעת המשרד, החל מהשעה 16:00 ייאסר על שני הסניפים למכור מוצרי מזון ותמרוקים, והם יורשו למכור מוצרים שאינם מזון או תמרוקים בלבד. ההגבלות יישארו בתוקף עד להצגת תוכנית בקרת איכות עצמית שתאושר על ידי משרד הבריאות.

ההחלטה התקבלה לאחר שבשני אירועים שונים אושפזו חמישה תינוקות ופעוטות לאחר שצרכו מחיות פרי שנרכשו בסניפים.

בבדיקות שנערכו נמצאה כמות חריגה של חומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים. כל הילדים שוחררו מבתי החולים, ובמשרד הבריאות ציינו כי מקרים נוספים שנבדקו נשללו.

במסגרת הבדיקות שנערכו ברחבי הארץ נדגמו עשרות צנצנות ומאות מוצרים. במשרד הבריאות מסרו כי בחמישה מוצרים נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - שלושה מהם נמסרו על ידי המשפחות ושניים נוספים נדגמו ממדפי הרשת בירושלים.

לפי ממצאי הבדיקות, בכל חמשת המוצרים קיימת אינדיקציה לכך שנפתחו שלא כדין לפני רכישתם. מנגד, בבדיקות שבוצעו במחסני היבואן ובנקודות מכירה נוספות ברחבי הארץ לא נמצאו חומרים דומים.

במשרד הבריאות הדגישו כי לא נמצאה אינדיקציה לפגם רוחבי במוצרי המותג או לכשל בתהליך הייצור, ולכן בשלב זה לא הוחלט על ריקול גורף של המוצרים. עוד נמסר כי משטרת ישראל ממשיכה בחקירת הפרשה, בעוד משרד הבריאות מסייע לגורמי האכיפה.

כתנאי לחידוש מכירת מזון ותמרוקים, תידרש הרשת להציג תוכנית פיקוח ובקרה שתכלול בדיקות שוטפות של המוצרים, מניעת גישה בלתי מבוקרת אליהם, הדרכת עובדים ודיווח מיידי על כל חשד לפגיעה במוצרי מזון.