“הרבה הורים מרגישים שהם חייבים לבחור", אומרת גלית גלבוע, המאסטרית להורות קלה ונעימה. “או להיות הורים טובים, רכים ומכילים, או להיות הורים סמכותיים שמציבים גבולות. אבל זו טעות. ילד צריך גם אהבה וגם גבול. השאלה היא איך נותנים לו את שניהם בלי שאחד יבוא על חשבון השני".

ביום ראשון, 28.6.26, תקיים גלבוע סדנת זום מיוחדת בשם “להעיר באהבה", שמבקשת לגעת בדיוק בנקודה הזאת. לא בתיאוריה רחוקה על הורות אידיאלית, אלא ברגעים הפשוטים והיומיומיים שבהם הורים מוצאים את עצמם מול ילד שלא משתף פעולה, מול תשובה חצופה, מול התעלמות, מול תחושת חוסר אונים.

לדברי גלבוע, הורים רבים אינם טועים בעצם זה שהם מעירים לילדיהם. להפך. ילד זקוק להכוונה. הוא זקוק למבוגר יציב שמסמן לו דרך, שמלמד אותו אחריות, שמראה לו שיש בבית סדר, גבול וכיוון. הבעיה מתחילה כאשר ההערה נאמרת בצורה שפוגעת בילד במקום לבנות אותו.

“כשילד שומע שוב ושוב משפטים שמקטינים אותו, הוא לא תמיד שומע רק את הבקשה שלנו", מסבירה גלבוע. “הוא עלול לשמוע מסר פנימי עמוק יותר: אני לא בסדר. אני מאכזב. אבא ואמא נגדי. וברגע שילד מרגיש כך, גם אם הוא שותק, משהו בקשר מתחיל להתרחק".

בסדנה תעסוק גלבוע בעולם הרגש של הילד, ובהשפעה שיש למילים של ההורים על הביטחון העצמי, על ההתנהלות החברתית, על המוטיבציה הלימודית ועל האווירה בבית. היא תסביר כיצד מילה אחת יכולה להפוך להזדמנות לצמיחה כאשר ההורה יודע איך מגיבים בצורה נכונה.

הבשורה המרכזית של הסדנה היא שהורים לא צריכים לוותר על הסמכות שלהם כדי לשמור על קשר טוב עם הילדים. אפשר להעיר בלי לפגוע. אפשר להציב גבול בלי להרחיק. אפשר לומר לילד “לא" בצורה ברורה, ועדיין להשאיר אותו בתחושה שהוא אהוב, רצוי ומסוגל. “הורות רגועה היא לא הורות בלי גבולות", מדגישה גלבוע. “הורות רגועה היא הורות שבה הילד יודע שיש כאן מבוגר שמוביל אותו, אבל הוא גם יודע שהמבוגר הזה איתו. לא נגדו".

במהלך הסדנה יקבלו המשתתפים כלים מעשיים שאפשר ליישם מיד בבית. משפטים מדויקים יותר. דרך חשיבה חדשה. הבנה כיצד לעצור רגע לפני שהתגובה יוצאת בטון פוגע, וכיצד להפוך הערה פשוטה לכלי שמעצים את הילד במקום לשבור אותו.

גלית גלבוע, שסייעה לאלפי הורים להחזיר שליטה, רוגע ושמחה לבית, תציג בסדנה שיטה מוכחת שמאפשרת להורים לייצר אווירה חיובית יותר בתוך ימים בודדים. גם בבתים שבהם הקשר קרוב וחם, וגם בבתים שבהם כבר יש מתח עם הילדים שמוביל לוויכוחים או לתחושת ריחוק.

“תמיד אפשר לתקן", אומרת גלבוע. “הקשר עם הילדים הוא לא דבר שנגמר בגלל כמה טעויות. להפך. דווקא כשאנחנו לומדים לדבר אחרת, הילד מרגיש את השינוי מהר מאוד. הוא מרגיש שרואים אותו, שמאמינים בו, ושגם כשמעירים לו, עושים את זה מתוך אהבה".

במהלך הסדנה תציג גלבוע גם את המיזם החדשני להורים, שנועד להכניס לבתים בישראל יותר שמחה, ביטחון ואווירה טובה. המיזם מבקש לתת להורים ליווי, כלים ושפה מעשית שתאפשר להם ליהנות יותר מההורות שלהם, ולא רק לשרוד את היום.

סדנת הזום “להעיר באהבה" עם גלית גלבוע תתקיים ביום ראשון, 28.6.26, בשעה 21:00 בזום.

ההשתתפות ללא עלות.

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