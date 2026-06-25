פרסום ראשון: השופטת שולמית דותן הודיעה לשר המורשת עמיחי אליהו כי היא פוסלת את מינויה של אסתי שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות.

ההחלטה התקבלה אף ששרייבר עברה את הליך האיתור המקצועי והומלצה לתפקיד, ואף לאחר שהיועץ המשפטי של משרד המורשת, עו"ד חנן ארליך, אישר את המינוי לאחר בחינה משפטית.

במסגרת החלטתה קבעה דותן כי תנאי הסף שנקבעו במכרז היו נמוכים מהנדרש בחוק. בעקבות כך הודיעה על פסילת המכרז לתפקיד מנכ"ל רשות העתיקות.

גורמים המעורים בפרטי ההליך מתחו ביקורת על ההחלטה וטענו כי שרייבר עמדה בכל הדרישות שנקבעו במכרז ועברה את כל שלבי הבחינה המקצועיים. לדבריהם, ההליך נמשך חודשים ארוכים, והטענות נגד תנאי הסף הועלו רק לאחר שנבחרה המועמדת.

אחד הגורמים אמר כי מדובר בהחלטה תמוהה, מאחר שהמינוי נבחן ואושר על ידי כלל הגורמים המקצועיים והמשפטיים הרלוונטיים. לדבריו, עולה השאלה מדוע לא הועלו ההסתייגויות בנוגע לתנאי הסף במהלך תקופת המכרז עצמה.

הוא תהה: "האם מחכים לראות מי הנבחר ואז משנים את כללי המשחק? מדובר בניסיון לשים מקלות בגלגלי הממשלה ועוד ניסיון לטרפד מינוי מקצועי רק בגלל שמדובר במינוי של שר בממשלת הימין".

על פי אותו גורם, פסילת המינוי נובעת מהיותה של שרייבר "אישה דתיה עם כיסוי ראש". לדבריו "הוועדה לא היתה פוסלת מינוי של אף אדם אחר עם הקריטריונים האלה. אבל כשמדובר באישה מקצועית עם רקורד מרשים של עשייה ועומדת בכל הקריטריונים. זו החלטה פוליטית ולא מקצועית בעליל".

עוד טענו הגורמים כי פסילת המינוי מעוררת מחלוקת ציבורית ומשפטית, במיוחד לנוכח העובדה שהמכרז התקדם לכל אורכו בהתאם להנחיות ולחוות הדעת שניתנו על ידי הגורמים המוסמכים במשרד המורשת.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "הנימוק הרשמי - 'משפטי'. הנימוק האמיתי - לא מתאים לדיפ סטייט מנכ"לית דתייה עם מטפחת. ספרו לנו עוד על כמה 'כואב לכם' היעדר הנשים בשירות הציבורי".