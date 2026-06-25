בכירי הנהגת עולם התורה החרדי, ראשי ישיבות, פוליטיקאים ומשפיענים מהמגזר השתתפו אמש בכנס חגיגי ויוצא דופן שנערך בהיכל ישיבת "תורה ואמונה" בירושלים.

האירוע, שציין יובל שנים להקמת מוסדות הקירוב והחזרה בתשובה של חסידות בעלזא בשיתוף ארגון "צהר", שילב בין עצרת תמיכה במאות הסטודנטים והצעירים הלומדים במקום לבין חגיגת "שבע ברכות" לרגל נישואי בנו של מנכ"ל המוסדות וארגון צהר, הרב מנחם הלל קליין.

אל במת המכובדים הגיעו שורה של פוסקי הלכה ומנהיגי ציבור בולטים, המייצגים את כלל הגוונים במגזר החרדי - חסידים, ליטאים וספרדים - שהגיעו להביע תמיכה בעולם הקירוב.

בין המשתתפים המרכזיים היו חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס וראש ישיבת "אור החיים", הרב ראובן אלבז; ראש ישיבת מיר, הרב יצחק אזרחי; והפוסק הרב משה ברנדסדורפר.

במהלך הערב נרשם רגע יוצא דופן של אחדות, כאשר הרב אלבז והרב אזרחי קמו לריקוד סוער יחד עם מאות התלמידים, שחלקם הגדול הגיעו מרקע חילוני ומסורתי ועוברים בישיבה את תהליך החזרה בתשובה.

נוכחות בולטת נרשמה גם מצד צמרת חסידות בעלזא, ובראשם ראש ישיבת "מבקשי השם", הרב פנחס פרידמן, לצד נכדיו של האדמו"ר מבעלזא - הרב שלום רוקח והרב אברהם שמואל צבי רוקח.

בנאומיהם הדגישו הנכדים את מעורבותו האישית והדאגה הפרטנית של סבם, האדמו"ר, לרווחתם ולשילובם של הצעירים החוזרים בתשובה בחברה החרדית, למרות האתגרים החברתיים הכרוכים במסע זה.

את קולו של הדרג הפוליטי הביא סגן השר, חבר הכנסת ישראל אייכלר (יהדות התורה), שנשא דברים בפני המשתתפים.

אייכלר התייחס לחשיבות המפעל ואמר כי הצעירים הלומדים בישיבה הם "בבת עינו של האדמו"ר ושל גדולי הדור", וכי העובדה שהם בוחרים לשבת ולהגות בתורה מהווה שמחה גדולה לחברה כולה.

באירוע נכחו גם רבני הישיבה, חברי הנהלת מוסדות התשובה ובהם הרב אהרן יהודה קוט והרב שלמה דב וידר, לצד מרצים בכירים ומותגים מוכרים בעולם התשובה והדיגיטל החרדי, ובהם הרב יצחק פנגר, הרב נתן רוזן, הרב יוסף פורטל, הרב מרדכי ארם צובא והרב שמואל רוטנר.

האירוע ננעלו בשעות הלילה המאוחרות בשירה המונית של התלמידים והאורחים.