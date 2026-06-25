יממה לאחר מחאת הרכבים, כינס חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) את ראשי ופעילי הוועדה המארגנת לטובת ישיבת סיכום ראשונה והפקת לקחים.

במהלך הישיבה דנו המשתתפים בהצלחת המפגן הציבורי וגיבשו שורה של הצעות ורעיונות להחרפת צעדי המחאה בתקופה הקרובה, זאת במידה והרשויות לא יקבלו את דרישותיהם ויפסיקו את מעצרם של תלמידי ישיבות עריקים.

"הוכחנו שהציבור החרדי חדל מלשתוק מול רמיסת עולם התורה, הגזירות והסנקציות, והוא ניצב כחומה בצורה מאחורי העצורים", אמר ח"כ פרוש בפתח הישיבה, שבה שיבח את עבודת הצוות המארגן של המבצע הלוגיסטי.

לדבריו, ההיענות בשטח עלתה על הציפיות המוקדמות של המארגנים: "ההיענות האדירה שראינו, עם קרוב לעשרת אלפים כלי רכב שיצאו מכל רחבי הארץ, מוכיחה שהציבור מאוחד. לא ציפינו לעוצמה כזו, ואף הופתענו לראות התעוררות ספונטנית בערים נוספות שהצטרפו למערכה בדרכים. זהו אירוע היסטורי ומסר מהדהד שאי אפשר להתעלם ממנו במערכת הפוליטית והביטחונית".

בדבריו התייחס גם לדיווחים על מקרי האלימות החמורים שנרשמו בצירי התנועה המרכזיים מצד נהגים ועוברי אורח כלפי משתתפי השיירה.

"עמדנו מול גילויי אלימות קשים, פרובוקציות ואפילו איומים פיזיים בדרכים, אך הציבור שלנו הוכיח בגרות", טען חבר הכנסת והוסיף, "לא נגררנו לאלימות, שמרנו על סדר מופתי וגילינו ציות להנחיות המשטרה בשטח".

בסיום דבריו שיגר אזהרה ישירה לעבר הדרג המדיני ומערכת אכיפת החוק, והבהיר כי השיירה האחרונה הייתה רק יריית הפתיחה במאבק הנוכחי על חוק הגיוס.

"אני קורא מכאן לרשויות: שמעו את הזעקה האותנטית, שחררו מיד את בני הישיבות העצורים ובטלו את הסנקציות נגד האברכים", הצהיר פרוש וחתם: "שלא יטעו בנו - אם הדרישות שלנו לא ייענו, אנחנו לא נעצור כאן. אנו ערוכים להמשך המערכה, נשקול דרכי פעולה מפתיעות נוספות, ונפעל ללא מורא בכל דרך שיורו לנו מנהיגי הציבור החרדי".