לאחר מחאת הרכבים החסידית, עולם התורה הספרדי נערך למפגן מחאה בהובלת הרב הראשי לשעבר והראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ובהשתתפות שורה של ראשי ישיבות ורבנים בולטים.

העצרת, שמגיעה על רקע המתיחות הציבורית הגוברת, מעצרי בני ישיבות עריקים בימים האחרונים ומקרי האלימות שנרשמו בצירי התנועה, מסמנת עליית מדרגה בתגובת הרחוב החרדי-ספרדי לחוק הגיוס ולסנקציות.

בראיון שהעניק לרדיו "קול ברמה", תיאר הרב שבתי לוי, רב שכונת רמת אהרון בבני ברק וראש מוסדות "הליכות משה", את החומרה שמייחס הרב יצחק יוסף למצב הנוכחי.

"העצרת תתקיים ברחובה של עיר כדי להקים קול צעקה על הפגיעה בלומדי התורה", סיפר הרב לוי והדגיש את הצעד החריג: "הרב יוסף נרתם למשימה בכל כוחו והיה מוכן לבטל לצורך כך את שיעורו השבועי הקבוע והמסורתי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים - מוסד היסטורי עוד מימי אביו, הרב עובדיה יוסף ז"ל, שכמעט ולא בוטל מעולם".

"הרב ישלח לשם מחליף, ויגיע פיזית לבני ברק מתוך הבנה שאי אפשר לשתוק עוד על המראות שראינו בימים האחרונים".

במהלך הראיון הסביר הרב לוי את התחושות הקשות ברחוב החרדי לנוכח מעצרי העריקים והמפגינים, והשווה את הפגיעה הפיזית בלומדי התורה לפגיעה פיזית בספרי תורה יקרי ערך.

"הקיצוצים בתקציבים וסגירת המעונות - עם זה עוד היינו מסתדרים", אמר הרב לוי, "אבל הגענו לשלב של פגיעה בבני הישיבות ובאברכים, שהם אלו שנושאים את לימוד התורה. לקחת צעירים ולגרור אותם על הרצפה? איך הגענו למצב כזה?".

העצרת המרכזית צפויה להתקיים סמוך למוסדות "הליכות משה" בשכונת רמת אהרון בבני ברק. הרב לוי ביקש להבהיר ולהרגיע כי למרות המתיחות, לא מדובר באירוע שיכלול אלימות או חסימות כבישים אגרסיביות, אלא במפגן שקט בעל אופי דתי-רוחני.

"זה יהיה אירוע לחלוטין בלי אלימות ובלי שום פרובוקציות", הבטיח, "העצרת הזו היא כולה נהי, כאב וקינה. זה הולך להיות מעמד שירגיש ממש כמו יום תשעה באב, וכל מי שכואב את המצב מחויב להגיע".