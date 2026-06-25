הרב אברהם דוד קורנבליט, שנחשב לזקן חסידי לעלוב בישראל, הלך היום לעולמו בירושלים בגיל 93.

הרב קורנבליט היה מדמויות המפתח הוותיקות והמוכרות בקהילה. הנפטר נולד בירושלים כבנם הבכור של חיה ורבי משה לייב קורנבליט, שהיה מחשובי חסידי לעלוב בעיר.

בצעירותו נישא לרעייתו הראשונה, בתו של ירוחם ברנשטיין משכונת בתי הורנשטיין, ולאחר פטירתה נישא בזיווג שני לבתו של אהרן שלמה לדרמן.

לאורך כל חייו היה הרב קורנבליט חסיד מובהק ומקורב מאוד לאדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב, אליו דבק בשנים עברו.

מכריו בקהילה מספרים כי לצד נאמנותו לחצר החסידות, הוא נודע כמי שהתמיד בלימודיו בצורה יוצאת דופן ושקד על תלמודו במשך כל שעות היום עד ליומו האחרון. הוא הותיר אחריו את בנו יחידו, נכדתו ונינו.

מסע הלווייתו התקיים היום (חמישי) בשעה 13:00 בצהריים, ויצא מבית הכנסת חסידים בשכונת בתי אונגרין בירושלים לעבר הר המנוחות, שם הובא למנוחת עולמים.