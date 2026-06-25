אסיפת ראשי ישיבות ההסדר, שבה השתתפו היום (חמישי) קרוב ל-50 ראשי ישיבות, החליטה כי בני ישיבות ההסדר ימשיכו להתגייס לחיל השריון במחזור הגיוס הקרוב באוגוסט.

הדיון באסיפה עסק במשבר סביב שילוב לוחמות ביחידות קרביות ובטענות להפרת פקודת השירות המשותף.

ראשי הישיבות הביעו דאגה מהרחבת מודלים של שירות מעורב, שלדבריהם מונעים מחיילים שומרי מצוות לשרת בחלק מהמערכים בצה"ל.

במסגרת הדיונים הועלתה גם סוגיית הפיילוט לשילוב לוחמות במערך השריון המתמרן. באיגוד ישיבות ההסדר טענו כי מהלך כזה עלול לצמצם את אפשרויות השירות עבור חיילים המקפידים על אורח חיים הלכתי.

נציגי הישיבות נפגשו השבוע עם הרמטכ"ל ובכירי צה"ל והציגו בפניהם את טענותיהם בנוגע ליישום פקודת השירות המשותף. לדבריהם, במהלך הפגישה הוצגו עקרונות ופתרונות שנועדו לאפשר לכל חייל שומר הלכה לשרת בהתאם לאמונתו וערכיו.

ראשי הישיבות מסרו כי הרמטכ"ל הביע הערכה לתרומתם של בני ישיבות ההסדר והמכינות לצה"ל, הדגיש את מחויבותו לעקרון "צבא העם" והבהיר כי אין מקום להדרת חיילים שומרי הלכה מיחידות שונות.

בהודעת האיגוד נמסר כי לצד ההחלטה להמשיך בגיוס לשריון, יימשך הדיאלוג עם צה"ל במטרה לוודא שבני הישיבות יוכלו להמשיך ולשרת בהתאם להלכה.

עוד קראו ראשי הישיבות שלא לפלג את צה"ל, לאפשר לכל חייל לשרת על פי אמונתו ולאכוף בקפדנות את הוראות פקודת השירות המשותף.