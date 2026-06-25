יו"ר פורום הרשויות המקומיות החרדיות וראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, העריך כי מחאת שיירת הרכבים שנערכה השבוע נגד מעצרם של תלמידי ישיבות עריקים היא רק יריית הפתיחה של מאבק ציבורי רחב וחריף בהרבה.

בריאיון שהעניק לרדיו "קול חי", שיגר רובינשטיין אזהרה ברורה למערכת הפוליטית והצהיר כי הציבור החרדי טרם מיצה את עוצמת המחאה והכלים העומדים לרשותו.

"הציבור החרדי עדיין לא נמצא עם כל המרץ והאנרגיה להביע את המצוקה שלו החוצה", טען רובינשטיין, והסביר כי לדעתו, כל עוד הזעם החרדי לא יתורגם לנוכחות מסיבית וקבועה ברחובות, לא ניתן יהיה להוביל לשינוי במדיניות המעצרים של צה"ל והמשטרה כלפי העריקים החרדים.

במהלך הריאיון בחר ראש העיר להשוות את המאבק הנוכחי של המגזר החרדי דווקא למחאות נגד הרפורמה המשפטית של שנת 2023, וטען כי הציבור החרדי צריך ללמוד ממתנגדי הממשלה כיצד לבלום מהלכים של המדינה.

"הרפורמה המשפטית הייתה אמורה לעבור על פי כל הכללים, אבל נעצרה בגלל מאות אלפים שיצאו לרחובות", אמר רובינשטיין. "כך גם כאן - הציבור הכללי עדיין לא הבין שגיוס בכפייה לא יעבור. התחזית שלי פשוטה מאוד: אם המעצרים יימשכו, בסוף נגיע למצב שהציבור החרדי יתנהג בדיוק כפי שהתנהגו מפגיני קפלן. זה הולך לשם בצעדי ענק".

הוא מתח ביקורת חריפה על מערכת המשפט ועל הייעוץ המשפטי לממשלה, שלדבריו מובילים קו תקיף, חד-צדדי ומחמיר כלפי המגזר החרדי. הוא קרא לציבור שלו שלא לתלות תקוות בנציגים הפוליטיים בכנסת או בעתירות לבג"ץ, אלא להתמקד בלחץ ציבורי ישיר: "אנחנו צריכים להבין שהכוח האמיתי שלנו הוא באחדות שלנו וברחובות".

לצד הטון הלוחמני, ביקש רובינשטיין להבהיר כי המגזר החרדי אינו מעוניין בהסלמה אלימה או בעימותים חזיתיים עם כוחות הביטחון. "אנחנו לא מחפשים מלחמת אחים ולא מחפשים הפגנות או עימותים", סיכם ראש עיריית ביתר עילית.

"אנחנו בסך הכל מחפשים להחזיר את הסטטוס-קוו שהיה נהוג כאן במשך עשרות שנים. לא ייתכן שבן לילה יהפכו אלפי בחורי ישיבות לעבריינים פליליים".