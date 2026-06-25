סכסוך הירושה היצרי והמתמשך על השליטה בחסידות סדיגורא הגיע בימים האחרונים לשיא חדש, ועבר מהרחובות אל פתחו של בית המשפט המחוזי בירושלים.

עמותת "מוסדות חסידות סדיגורא ירושלים", המזוהה עם האדמו"ר הירושלמי, הגישה בקשה דחופה לפי פקודת ביזיון בית המשפט נגד הפלג המרכזי של החסידות מבני ברק, בטענה להפרה בוטה ומתמשכת של החלטות שיפוטיות קודמות.

במרכז הבקשה עומדת הטענה כי אנשי חצר סדיגורא בבני ברק הפרו פעם אחר פעם צווים שיפוטיים מפורשים, האוסרים עליהם לבצע שינויים חד-צדדיים בפעילות העמותה, בניהולה ובנכסיה בירושלים.

על פי הנטען, בשבועות האחרונים גלש הסכסוך המשפטי לעימותים פיזיים אלימים בשטח המוסדות.

בבקשה נחשף כי ב-18 ביוני הגיעה קבוצה מאנשי בני ברק למתחם הישיבה הגדולה בירושלים, פרצה למקום, ניפצה את המנעולים הקיימים והחליפה אותם במנעולים חדשים.

עוד נטען כי אותה קבוצה פינתה בכוח מהמתחם את מנהל הישיבה ואת התלמידים שלמדו בה באותה שעה, עד אשר כוחות משטרה נאלצו להתערב באירוע כדי להשיב את הסדר על כנו.

לטענת המבקשים, ארבעה ימים לאחר מכן, ב-22 ביוני, הגיעה למקום קבוצה נוספת מבני ברק - כאשר חלק מחבריה היו מצוידים בגז מדמיע - ובין הצדדים התפתח עימות אלים. בבקשה הודגש כי מדובר ב"ניסיונות חוזרים ונשנים לעשות דין לעצמם, תוך רמיסת שלטון החוק ואלימות חמורה".

בעקבות ההסלמה, דורשת כעת עמותת המוסדות הירושלמית מבית המשפט לנקוט יד קשה, להטיל על המשיבים מבני ברק קנסות כספיים כבדים ואף להוציא נגדם צווי מאסר בפועל בגין ביזיון בית המשפט.

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אריה רומנוב, בחר שלא להכריע בבקשה בשלב זה של הדיון, אך הורה לאנשי סדיגורא בני ברק להגיש את תגובתם הרשמית לטענות החמורות בתוך שבעה ימים.