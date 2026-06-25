ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, נשא היום (חמישי) דברים בטקס סיום קורס קצינים קרביים בבה"ד 1 וקרא לקצינים החדשים להוביל את פקודיהם מתוך אחריות, מקצועיות ודוגמה אישית.

בפתח נאומו סיפר זמיר על פגישתו עם מפקדי חטיבה 401, שאיבדה בלבנון את מג"ד 52, סגן-אלוף דור בן שמחון, ואת שלושת לוחמי צוות הטנק שלו. הרמטכ"ל ציין כי התרשם מהיכולת של המפקדים להתמקד במשימה ולהמשיך קדימה למרות האובדן הכבד.

זמיר הזכיר כי דור בן שמחון חתם את איגרתו הראשונה כמג"ד במילים "זוהי עת מעשה", ואמר כי אלו המילים שהוא מבקש להעניק לקצינים החדשים כמצפן לקראת כניסתם לתפקידי הפיקוד.

לדבריו, דור הפיקוד החדש נקרא אל הקרב מתוך אירועי 7 באוקטובר, ומהמלחמה צמח דור של לוחמים, לוחמות, מפקדים ומפקדות בסדיר ובמילואים, שנושא באחריות להגנת המדינה. הוא הדגיש כי מדובר בדור שהבין כי כאשר הגבול נפרץ, האחריות עוברת למי שקם, מוביל ופועל להגנת אזרחי ישראל.

בהמשך התייחס הרמטכ"ל למורשת הקרב של צה"ל וציין כי ביום זה מציינים גם 12 שנים למבצע "צוק איתן". הוא הזכיר את מפקד גדוד "גפן" סגן-אלוף דולב קידר ז"ל, שנהרג במהלך הלחימה בעוטף עזה, ואת הלוחמים שנפלו עמו.

זמיר אמר כי הערכים שהותירו אחריהם דולב קידר ולוחמיו - גבורה, מנהיגות תחת אש ודוגמה אישית - ממשיכים להנחות את דור הלוחמים והמפקדים של צה"ל גם כיום. לדבריו, ערכים אלו עמדו בבסיס ההישגים המבצעיים והניצחונות שהשיג צה"ל בכל הגזרות במהלך המלחמה.

הרמטכ"ל הדגיש כי על רחבת המסדרים עומד עם ישראל כולו, על כל גווניו. "אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר, ואין לצבא הזה עם אחר", אמר.

הוא הוסיף כי האתגר של צה"ל הוא לשמור על איזון בין התחשבות במגוון האוכלוסיות המשרתות בו לבין שמירה על מסגרת משותפת ואחידה המאפשרת לצבא לבצע את משימותיו. לדבריו, הלכידות הפנימית היא חלק בלתי נפרד מיכולתו של צה"ל להוביל לניצחון.

זמיר התייחס גם למחיר הכבד של המלחמה ואמר כי צה"ל ימשיך לשאת את מורשת הנופלים במעשיו. לצד זאת ציין את מחויבות הצבא לליווי הפצועים ומשפחותיהם, בגוף ובנפש, לאורך הדרך.

לקראת סיום פנה הרמטכ"ל למשפחות הקצינים והקצינות והודה להן על החינוך והערכים שהנחילו לבניהם ולבנותיהם. הוא ציין כי מאחורי כל קצין וקצינה ניצב בית שהעניק להם את היסודות שאפשרו להם להגיע לרגע זה.

את נאומו חתם בפנייה ישירה לקצינים החדשים. הוא קרא להם לשוב ליחידותיהם "מאוחדים וקטלניים", להוביל את פקודיהם בעוז ובענווה ולזכור את המסר של דור בן שמחון ז"ל: "זוהי עת מעשה".