זירת התאונה בצומת גולני מד"א

שני רוכבי אופנוע כבני 25 נהרגו היום (חמישי) בתאונת דרכים בכביש 65, ליד צומת גולני.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לשניים טיפול רפואי וביצעו בדיקות, אך נאלצו לקבוע את מותם במקום בשל פציעותיהם הקשות.

ד"ר עומרי גורגה, רופא במד"א, וחובש רפואת חירום ביחידת האופנועים של מד"א שלו בן שבת, סיפרו כי עם הגעתם למקום מצאו את הרוכבים מחוסרי הכרה.

לדבריהם, השניים היו ללא דופק וללא נשימה וסבלו מחבלות קשות מאוד בגופם לאחר שנפצעו במהלך הרכיבה.

"ראינו את רוכבי האופנוע כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם", מסרו. "ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".