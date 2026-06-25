ראש ישיבת שדרות הרב דוד פנדל הביע בריאיון לערוץ 7 תמיכה בהחלטת איגוד ישיבות ההסדר להמשיך ולשלוח את תלמידיהן לחיל השריון במחזור הגיוס הקרוב באוגוסט.

כשנשאל אם הוא מגבה את החלטת ראשי ישיבות ההסדר, השיב בקצרה: "ודאי".

בהמשך התייחס הרב פנדל לגיוס הקרוב ואמר כי להבנתו לא צפוי שינוי מעשי עבור המתגייסים מאחר ופיילוט שילוב הלוחמות צפוי רק בנובמבר. לדבריו, "בגיוס אוגוסט לא קורה כלום", וציין כי שמע על "נאמנות מוחלטת" לחוק השירות המשותף.

לדבריו, חוק השירות המשותף אוסר מצבים של חיכוך בין בנים לבנות, ולכן צה"ל יידרש לבצע את ההתאמות הנדרשות.

הרב פנדל הדגיש כי ישיבות ההסדר אינן מנהלות מאבק מול צה"ל, אך אינן מוכנות לוותר על עקרונות ההלכה: "אנחנו לא נגד, אנחנו מדברים עם, אנחנו לא לעומתיים, אבל אנחנו לא נוותר בכהוא זה על ההלכה", אמר.

הרב פנדל הבהיר כי מטרת בני ישיבות ההסדר היא להשתלב בכלל יחידות צה"ל ולא לשרת במסגרות נפרדות. לדבריו, "אנחנו רוצים שירות משותף עם עמך ישראל, לא רוצים להיכנס לקנטונים ולקבוצות של חשמונאים. שירות משותף עם עמך ישראל, אבל חלילה לא שירות משותף עם בנות".

בהמשך אמר כי ההלכה אוסרת "חיכוך מתמיד עם הבנות", וכי יש להקפיד שגם תפקידי השירות השונים יתנהלו בהתאם לעקרונות אלה. "אנחנו נעמוד על המשמר, שלא יהיה משהו אפילו קטן שעובר את החוק של השירות המשותף", אמר.

בסיום הריאיון אמר כי יש להמשיך ולעמוד על שמירת אופיו הערכי של השירות הצבאי. הוא הדגיש את הצורך ב"מחנה קדוש, מחנה טהור", וקרא לשמור על קדושת המחנה מתוך נאמנות להלכה ולערכי עם ישראל.