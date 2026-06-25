מסוק חיל האוויר שהטיס היום (חמישי) את נשיא המדינה יצחק הרצוג נאלץ לבצע נחיתת חירום בבסיס פלמחים לאחר שפגע בציפור במהלך טיסה.

הנשיא היה בדרכו מטקס האזכרה לחללי מבצע "צוק איתן" בהר הרצל בירושלים לניחום אבלים במרכז הארץ, כאשר במהלך הטיסה פגע המסוק מסוג "ינשוף" בציפור.

בעקבות האירוע הוחלט על נחיתה מיידית בבסיס פלמחים. כוחות החירום של חיל האוויר נערכו במקום, אך הנחיתה הסתיימה ללא נפגעים וללא אירועים חריגים נוספים.

לאחר שנחת בבטחה המתין הנשיא זמן קצר בבסיס, ובהמשך הועמד לרשותו מסוק חלופי. לאחר דקות אחדות המשיך הרצוג את סדר יומו כמתוכנן.

מצה"ל נמסר: "במהלך טיסה שגרתית של נשיא המדינה במסוק צה"ל מוקדם יותר היום (ה'), נחת המסוק בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ בעקבות פגיעת ציפורים. אין נפגעים ולא נגרם נזק. כחלק מנוהל שגרתי, צוות הטיסה הועבר למסוק אחר והמשיך בטיסתו".

עוד נמסר כי "המסוק הועבר להמשך טיפול של הצוותים הטכניים בחיל האוויר במטרה להשיבו לפעילות רציפה בהקדם. האירוע מתוחקר".