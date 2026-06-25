ראש ישיבת בת ים וחבר איחוד רבני "תורת הארץ הטובה", הרב דוד חי הכהן, יוצא בחריפות נגד התנהלות מערכת המשפט וטוען כי בג"ץ חורג מסמכותו ומתערב בתחומים שאינם בתחום אחריותו.

הרב הדגיש כי הביקורת אינה מופנית כלפי עצם מוסד השפיטה, אלא כלפי האופן שבו פועלים כיום שופטי בג"ץ והיועצים המשפטיים.

לדבריו, "התפקיד של בית המשפט הוא לייצג את רוח העם ולשמור עליו". הוא טען כי כאשר בית המשפט פועל בניגוד לערכים הלאומיים והיהודיים של המדינה, הוא מאבד את הלגיטימיות להתערב בסוגיות הנוגעות לארץ ישראל, להתיישבות ולזהותה היהודית של המדינה: "ברגע שזה מתנגש עם האחיזה שלנו בארץ ישראל, אין סמכות לבית המשפט לפגוע, זאת מדינה יהודית".

הרב מתח ביקורת על שורת פסיקות של בג"ץ בתחומי דת ומדינה, ובהן סוגיות הקשורות להכנסת חמץ לבתי חולים בפסח ומכירת חזיר. לדבריו, זכויות הפרט אינן יכולות לבוא על חשבון ערכיה היהודיים של המדינה.

בהמשך התייחס הרב גם להליך המשפטי המתנהל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי עצם החובה להתייצב לעדות בזמן מלחמה פוגעת בניהול ענייני המדינה ובביטחונה: "מכריחים את ראש הממשלה, שהוא אחראי על הביטחון של ישראל, להגיע לעדות על משפט אם הוא קנה כמה בקבוקים או אם נתנו לו סיגריות? זה דבר שממש חורג מכל שכל. וזה פוגע במדינה".

הרב הביע עמדה נחרצת גם ביחס לפינוי יישובים וקבע כי אם בג"ץ יורה על פינוי יישוב, אין לציית להחלטה כזו. לדבריו, לבית המשפט אין סמכות להכריע בנושאים הנוגעים לאחיזת ישראל בארץ: "אם בג"ץ אומר לפנות יישוב, אסור לשמוע לזה. זה לא התפקיד שלו להחריב לנו את הארץ".

עוד הפנה ביקורת כלפי היועצת המשפטית לממשלה והפצ"רית לשעבר, וטען כי התנהלותן פגעה בלוחמי צה"ל ובמערכת הביטחון.

בתוך כך התייחס הרב גם לסוגיית שילוב לוחמות בשריון ואמר כי שהייה משותפת של לוחמים ולוחמות בתוך טנקים במשך ימים ארוכים מנוגדת, לדבריו, לעקרונות הצניעות ולהשקפת עולמו ההלכתית. הוא הדגיש כי נשים המעוניינות לשרת צריכות לעשות זאת במסגרת פלוגות נשים נפרדות בלבד.

בסיום דבריו הבהיר כי אינו מבקש לבטל את מערכת המשפט אלא לתקן אותה. לדבריו, הפגיעה החמורה ביותר בהתנהלות הנוכחית היא שחיקת אמון הציבור במוסד השפיטה: "זה דבר מקודש בעיני העם והם פוגעים בו, הם הורסים אותו"..

"הם הורסים את כל המושג של בית משפט. היום אנשים שומעים בית משפט ומיד חושדים... וזה מה שהשופטים עשו לזה", אמר הרב, והוסיף כי הוא מאמין שבית משפט הפועל בהתאם לערכי העם והמדינה יכול לשמש גורם משמעותי בחיזוק החברה ובקידום גאולת ישראל.

"בית משפט שיהיה ראוי לשמו, הוא לא רק שלא יזיק לגאולה של ישראל, הוא יקדם את הגאולה של ישראל. אנחנו מאמינים שיש מפתח גדול ביד בית המשפט אם הוא יהיה ראוי לזה", חתם.