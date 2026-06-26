תחקיר שביצעה יחידת המחקר Citizen Lab באוניברסיטת טורונטו מעלה כי הרשויות ברוסיה הצליחו לפרוץ לטלפון של אנדריי פיבורוב, שעמד בראש ארגון זכויות האדם Open Russia, לאחר שהשתמשו בטכנולוגיה ישראלית.

פיבורוב נעצר בחודש מאי 2021, ועל פי התחקיר בזמן ששהה בכלא פרצו הרשויות ברוסיה לטלפון האישי שלו ודלו משם פרטים אישיים על חייו, התכתבויות ושיחות שלו, תמונות ומסמכים, אנשי קשר ועוד.

הפריצה לטלפון הגיעה חודשים לאחר שחברת Cellebrite (סֶלֶבְּרַייט) הישראלית הודיעה על ביטול חוזים עם רוסיה.

העובדה כי הרשויות ברוסיה השתמשו בטכנולוגיה הישראלית גם לאחר ניתוק הקשרים, מעלה שאלות האם רוסיה ממשיכה לפרוץ לטלפונים של מתנגדי המשטר במוסקבה בעזרת התוכנה הישראלית, ועד כמה מצליחה Cellebrite לשלוט כי לא יתבצע בתוכנה שימוש לא הגון.

"חקירה פורנזית מצאה ברמת ביטחון גבוהה כי נעשה שימוש בכלים של Cellebrite, והדבר אושר על ידי מסמך שהוכן על ידי הרשויות הרוסיות וניתן לפיבוברוב במהלך העמדתו לדין פלילי", נמסר בתחקיר של יחידת המחקר Citizen Lab באוניברסיטת טורונטו.

הרשויות ברוסיה השתמשו במידע שנדלה מהטלפון האישי שלו על מנת להכין נגדו כתב אישום.

פיבורוב עצמו אמר כי "הם ניסו למצוא את ההודעות שלי לעמיתים אחרים מהארגון שלי ולפוליטיקאים אחרים, וייתכן שישתמשו בהן בתיקים פליליים נגדם. לאחר מעצרי, כמה מעמיתיי עזבו את רוסיה מיד".