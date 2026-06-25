אדם שלף אקדח כלפי מפגינים חרדים צילום: דוברות

בית משפט השלום בירושלים שחרר היום (חמישי) למעצר בית את האזרח שתועד מכוון אקדח לעבר מפגינים חרדים במהלך מחאת הרכבים בכביש 1.

החשוד ישהה במעצר בית מלא עד 29 ביוני, ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה.

בדיון טענה המשטרה כי מדובר באירוע חמור ומסוכן. נציג המשטרה ציין כי החשוד הודה במעשה, אך שינה את גרסתו לאחר שהוצג לו הסרטון מהאירוע. לדבריו, החשוד טען תחילה כי האקדח הופנה כלפי מטה, אך בתיעוד נראה הנשק מופנה לעבר המפגינים.

מנגד טען סנגורו כי מדובר באירוע קצר שנמשך שניות בלבד, ללא ירי וללא דריכת הנשק. לדבריו, האקדח לא הוצא מהנרתיק, האצבע של החשוד לא הייתה על ההדק, והנשק כבר נלקח ממנו. לדבריו, "רואים שזה אירוע של שנייה, של אדם שאולי מוציא זעם, אולי מיואש".

השופט קבע כי קיים חשד סביר לביצוע העבירה וכי איום בנשק מקים מסוכנות ממשית. עם זאת, הוא ציין כי לחשוד אין עבר פלילי, שאין חשש ממשי לשיבוש החקירה, וכי הנשק נלקח ממנו.

בהחלטה נכתב כי האירוע התרחש בתוך מציאות של "מתח ובהלה, כשרשויות האכיפה אינן מספקות מענה". לדברי השופט, חסימת הכביש "יוצרת מפגע קשה, שיש בו עצמו גם מסוכנות רבה לציבור".

לצד זאת הדגיש השופט כי אין בכך כדי להפחית מחומרת המעשה המיוחס לחשוד.

ח"כ מאיר פרוש הגיב: "שחרור ממעצר של אדם ששולף אקדח כלפי משתתפי המחאה אתמול, היא במהותה העברת מסר של התרת דם הציבור החרדי. אין ספק שההשראה של ארליך נובעת מגישתם של השופט סולברג, עוה"ד מיארה, והמפכ"ל לוי, שמחלחלת ל'שומרי הסף' - השופטים והשוטרים".