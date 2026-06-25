ברוב של 6 תומכים מול 3 מתנגדים, פסק בית המשפט העליון בארה"ב כי ארה"ב יכולה לשלול מעמד מוגן שהוענק לעשרות אלפי מהגרים מסוריה והאיטי, ולגרש אותם מתחומי ארה"ב.

הפסיקה החדשה ביטלה פסיקות קודמות של שופטים פדרליים שמנעו מהממשל לבטל את המעמד המוגן של הפליטים מסוריה והאיטי, ובכך נאסר על הממשל לגרש אותם.

מדובר בניצחון למדיניות ההגירה של הנשיא טראמפ, ויאשר כעת לרשויות האמריקאיות לגרש חזרה למדינותיהם את המהגרים.

על פי ההערכות מדובר ב-350 אלף מהגרים מהאיטי ועוד 6100 מהגרים מסוריה, שנהנו ממעמד מוגן עד היום, וכעת יעמדו בפני סכנת גירוש.

הפסיקה עשויה להשפיע בקרוב גם על מהגרים ממדינות אחרות שזכו עד היום למעמד מוגן בארה"ב. המעמד מוענק למהגרים ממדינות שהחזרה אליהן עלולה להעמיד את המהגרים בפני סכנת חיים, עקב מלחמות, אסונות טבע ועוד.

היא מעניקה למהגרים את הזכות להתגורר ולעבוד בארה"ב עד 18 חודשים, כאשר בתקופה הזו לא ניתן לעצור או לגרש אותם.

בפסיקה נפרדת, שעברה גם היא ברוב של 6 תומכים מול 3 מתנגדים, קבעו השופטים כי ממשל טראמפ יכול לחדש מדיניות הגירה מגבול מקסיקו, שהופעלה לראשונה בשנת 2016 ותמנע ממהגרים להיכנס לתחומי ארה"ב דרך גבול מקסיקו ולהגיש בקשה למקלט.

בשנת 2021 בוטלה המדיניות על ידי ממשל ביידן, אך כעת יוכל ממשל טראמפ להחזיר אותה, ובכך למנוע ממבקשי מקלט ממקסיקו להיכנס לתחומי ארה"ב.