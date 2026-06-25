קריאות "רוצח" לרוטמן ללא קרדיט

פעילי שמאל הפגינו היום (חמישי) נגד יו"ר ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן במהלך הגעתו לפאנל באוניברסיטת תל אביב.

המפגינים קראו לעבר רוטמן קריאות "רוצח", ובשל המהומה שנוצרה הוא חולץ מהמקום על ידי מאבטחים.

ו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' גינה את המחאה בחריפות וטען כי מדובר במתקפה מצד "חבורת אנשי שמאל רדיקלי" נגד חבר הכנסת רוטמן.

לדברי סמוטריץ', מי שמציג עצמו כמחנה דמוקרטי פועל לסתימת פיות באמצעים כוחניים. הוא הוסיף כי אסור לאפשר לגורמים קיצוניים להחזיר את החברה הישראלית למציאות שקדמה למלחמה.

"המחנה ה'נאור' המתקרא דמוקרטי, ממשיך לסתום פיות בכוחניות בולשביקית ובאופן אבסורדי. לא ניתן לשוליים קיצוניים להחזיר את עם ישראל ל-6 באוקטובר", אמר.

בסיום דבריו הביע השר תמיכה ברוטמן: "אני מחזק את ידיך שמחה ידידי, ומשבח אותך על פועלך החשוב למען תיקון מערכת המשפט והשבת האיזון בין הרשויות. אף אחד לא יצליח להשתיק אותנו".