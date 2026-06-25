שר החוץ גדעון סער הודיע כי יביא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של מדינת ישראל ברצח העם הארמני.

על פי הצעת ההחלטה, ישראל תכיר ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית, וזאת על יסוד "החובה המוסרית וההיסטורית". עוד נקבע כי יש לגנות הכחשה, מזעור או עיוות של האמת ההיסטורית הנוגעת לאירועים אלה.

בהודעה שפרסם אמר סער כי מדובר במהלך מתבקש מבחינה ערכית והיסטורית. לדבריו, לצד ההכרה עצמה יש לעמוד באופן ברור נגד ניסיונות להכחיש או לעוות את שאירע לעם הארמני.

במשך שנים נבלמו בכנסת ובממשלה יוזמות שונות להכרה ברצח העם הארמני, בין היתר בשל החשש מפגיעה ביחסים בין ישראל לטורקיה. עד היום נמנעה ממשלת ישראל מהכרה רשמית באירועים.

סער ציין כי לאחר אישור הממשלה צפויה ההחלטה להיות מובאת גם להצבעה בכנסת.

לפני עשור קבעה ועדת החינוך של הכנסת כי היא מכירה ברצח העם הארמני אך הממשלה לא אימצה עד היום הכרה רשמית.

בדברי ההסבר להצעת ההחלטה מתואר רצח העם הארמני, שהחל באפריל 1915 עם מעצרם וחיסולם של אנשי רוח ומנהיגים ארמנים בקונסטנטינופול. בהמשך, כך נכתב, פעל השלטון העות'מאני לחיסול שיטתי של האוכלוסייה הארמנית באמצעות גירושים, עבודות כפייה, צעדות מוות ומעשי הרג המוניים, שהובילו למותם של כ-1.5 מיליון בני אדם.

בהצעה מודגש כי חרף התיעוד ההיסטורי הנרחב, רצח העם הארמני ממשיך להיות מושא לניסיונות הכחשה ומזעור. עוד צוין כי 32 מדינות כבר הכירו ברצח העם הארמני בדרכים שונות, וכי לנוכח האחריות המוסרית וההיסטורית מוצע שגם מדינת ישראל תעשה כן באופן רשמי.