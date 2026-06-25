נתוני צה"ל שנחשפו במסגרת בקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע מציגים תמונה מפורטת של שיעורי הגיוס והשירות הקרבי בישראל, ומלמדים על פערים משמעותיים בין המגזרים השונים.

הנתונים, שפורסמו באתר 'גלובס', מראים כי בני הציונות הדתית ממשיכים להוביל בשיעורי השירות הקרבי. לפי הנתונים, 86.8% מהגברים הדתיים מתגייסים לצה"ל, כאשר כ-60% מהמתגייסים בוחרים בשירות קרבי.

בהתיישבות ביהודה ושומרון הנתון גבוה אף יותר, ו-75% מהמתגייסים משרתים ביחידות קרביות.

במחקר מצוין כי שיעור הגיוס בפועל בקרב בוגרי ישיבות הסדר עשוי להיות גבוה יותר, מאחר שחלקם מתגייסים בגיל מאוחר יותר ואינם נכללים במלואם בחתך הגיל שנבדק.

מנגד, שיעור הגיוס בחברה החרדית נותר נמוך במיוחד. לפי הנתונים, כ-11.7% בלבד מהגברים החרדים מתגייסים לצה"ל. עם זאת, לפי הערכות המביאות בחשבון גם מוסדות שאינם מופיעים בנתוני צה"ל, שיעור הגיוס בפועל עשוי לעמוד על 7.9% בלבד.

הנתונים מפריכים גם את הטענה הרווחת על "השתמטות תל אביבית". בבתי הספר הממלכתיים בערי המרכז שיעור הגיוס עולה על 90%, כאשר בקרב בוגרי קיבוצים ומושבים הוא מגיע ל-94%.

מבין המתגייסים החילונים, כ-43% מהגברים בוחרים בשירות קרבי. בערים כמו מודיעין, רעננה, כפר סבא ותל אביב נרשמים שיעורי גיוס גבוהים במיוחד, לצד שיעורי קצונה משמעותיים.

ממצא נוסף שעולה מהנתונים הוא העלייה המתמשכת בגיוס נשים דתיות. למרות שהן זכאיות לפטור מטעמי דת, שיעור גיוסן עומד כיום על כ-30%, ובחלק מהאזורים אף גבוה יותר. לפי גורמים המלווים את גיוס הנשים הדתיות, הנתונים העדכניים מצביעים כבר על שיעורי גיוס של למעלה מ-40%.

לפי הנתונים, נשים דתיות הן הקבוצה היחידה שבה נרשמה בשנים האחרונות עלייה עקבית בשיעורי הגיוס, בעוד שבקרב קבוצות אחרות נרשמה יציבות או ירידה קלה.