שלומית כלאב ליד ביתה הרוס צילום: דביר עמר

שלומית כלאב, תושבת גבעת בית ענות ואם לשמונה ילדים, מספרת לערוץ 7 שעות לאחר הרס ביתה לפנות בוקר כי למרות הקושי, היא ומשפחתה נחושים להמשיך את חייהם במקום ולהיאחז בקרקע.

לדבריה, המשפחה עברה להתגורר בגבעה רק בחודשים האחרונים לאחר שנים של ציפייה ורצון לקחת חלק במפעל ההתיישבות. "אנחנו מאוד מתרגשים מהזכות להיות חלק מגאולת הארץ. הרבה שנים חלמנו לקחת חלק בהתיישבות הזאת, ואנחנו שמחים שזכינו", אמרה.

כלאב הודתה כי הפינוי והרס הבית היו קשים עבור המשפחה, אך הדגישה כי האירועים אינם מחלישים את רוחם. היא סיפרה כי מבחינתה הקשיים הנוכחיים מתגמדים לעומת האתגרים שעמם התמודדו חלוצי ההתיישבות בארץ לאורך הדורות: "הפינוי הוא קשה וכואב, אבל אנחנו לא מתייאשים ולא מתאכזבים".

"כמורה להיסטוריה אני חושבת גם על הביל"ויים שעלו לכאן, על תלמידי הגר"א, על תלמידי הבעל שם טוב, על העלייה הראשונה והעלייה השנייה. אנחנו מכירים את כל הקשיים שהם עברו בדרך, אז מה שאנחנו עוברים כאן זה כלום, זה פסיק, זה צ'ופצ'יק", אמרה.

היא הוסיפה כי מבחינתה ההתפתחויות בשטח מחזקות את האמונה בדרך: "אנחנו כבר רואים את הגאולה באופק, אנחנו רואים את המשיח מגיע, רואים את ההתקדמות המדהימה שקורית ביהודה ושומרון, אז חלילה לא ירפו ידינו".

בסיום היא הצביעה על המקום שבו עמד בית המשפחה עד אתמול ושיתפה בתוכניות להמשך: "אנחנו כאן לצד הריסות של הבית שעד אתמול עמד, וכבר עומדת הקונסטרוקציה של הרצפה. בעזרת השם מחר כבר יעמוד הבית שלנו, ובשבת ניכנס לבית עם מפה לבנה ונרות שבת".

בסיום דבריה היא קראה לציבור להצטרף למאמץ ההתיישבות: "מוזמנים לקחת חלק, להצטרף אלינו בכל דרך אפשרית. ברוך השם זכינו, שלושה משפחות גרות כאן, עם גרעין של חבר'ה תותחים ואלופים שבאמת נאחזים בקרקע בכל דרך אפשרית".