עדן חסון העלה לבמה את נועה בן דוד יחצ

רגע מיוחד נרשם הערב (חמישי) במהלך הופעתו של הזמר עדן חסון, כאשר הזמין לבמה את נועה בן דוד בת ה-11, שסרטון שפרסמה על הביריונות שחוותה זכה בימים האחרונים לחשיפה רחבה ברשתות החברתיות.

מול אלפי הצופים בקהל, ביקש חסון לחזק את נועה והביע הערכה על הדרך שבה בחרה להתמודד עם הקשיים שחוותה.

הוא שיתף כי גם הוא עבר רגעים לא פשוטים בילדותו והדגיש את החשיבות שבמאבק בתופעת החרמות והביריונות.

בדבריו ציין כי הסרטון שצפה בו עורר בו תחושות אישיות: "לפני כמה ימים ראיתי סרטון ברשת שהביא לי בוקס לבטן והקפיץ לי טריגר. אני רוצה להגיד ערב טוב לנועה שנמצאת כאן איתנו".

הוא שיבח את נועה על האומץ לחשוף את סיפורה ועל כך שאינה חוששת להיות מי שהיא: "אותם ילדים שניסו להשתיק אותך ולבאס אותך, אני רוצה פה להעצים אותך ולהתגאות בך על זה שאת גיבורה, שאת אמיתית וכנה, שלא מפחדת להיות מי שהיא".

הוא הוסיף: "אני מעריך אותך ותודה רבה שבאת להופעה הזאת. כל האנשים שצופים בך כאן מתמלאים בגאווה ושמחה כשהם רואים אותך".

בסיום המעמד הקדיש לה חסון את השיר "שקיעות אדומות" ואמר: "אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, שתמיד עזר לי כשהייתי ברגעים האלה".