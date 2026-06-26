איש התקשורת האמריקני טאקר קרלסון תקף בריאיון את ישראל וטען כי נפל בעבר ל"מלכודת" של טענות שליליות נגד האיסלאם והמוסלמים.

לדבריו, במשך שנים האמין כי האיסלאם והקיצוניות הג'יהאדיסטית מהווים איום כולל על המערב, ואף חזר על טענות שלפיהן מוסלמים רבים שותפים לאידיאולוגיה אלימה וקיצונית.

בריאיון סיפר קרלסון כי נהג בעבר לומר שהבעיה נעוצה באיסלאם ובמוסלמים, אך לדבריו כיום הוא סבור כי תפיסה זו אינה נכונה. "אני האמנתי בכך", אמר, והוסיף כי היה נתון לדבריו ל"היסטריה" סביב הנושא.

קרלסון טען כי שינה את עמדתו לאחר שבחן מחדש את הנושא, ואמר כי אין בסיס לטענות שבהן האמין בעבר. במהלך הריאיון האשים את ישראל בהפצת מסרים המעודדים, לדבריו, תפיסות שליליות כלפי האיסלאם והמוסלמים.

קרלסון, הנחשב לאחד מאנשי התקשורת המשפיעים בארצות הברית, עורר בשנים האחרונות שורה של מחלוקות בעקבות התבטאויותיו בנושאי חוץ, יהדות וישראל.