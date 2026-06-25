קבוצת שרים בממשלה שיגרה מכתב התראה לפני תביעת דיבה נגד חדשות 12, הכתב ניר דבורי והפרשנית מיכל פעילן, בעקבות הפרסומים לאחר הלווייתו של סא"ל דור בן שמחון ז"ל.

השרים טוענים כי הוצגו באופן שקרי כמי שבחרו שלא להגיע להלוויה וכמי שזילזלו בלוחמי צה"ל ובמשפחות השכולות, אף שלטענתם כיבדו את בקשת המשפחה שלא להשתתף באירוע.

מכתב ההתראה נגד חדשות 12

השרים טוענים כי על פי הנוהל המקובל, ענף הנפגעים בצה"ל מתאם מול משפחות הנופלים את השתתפות נציגי הממשלה בהלוויות. לדבריהם, במקרה זה השרים אופיר סופר ועמיחי שיקלי ביקשו לייצג את הממשלה, אך לאחר שהתברר כי המשפחה אינה מעוניינת בנוכחות פוליטיקאים, ההחלטה כובדה.

במכתב מותחים השרים ביקורת חריפה על דברים שנאמרו בשידור ועל פרסומים באתר החדשות, שלטענתם יצרו מצג כוזב כאילו חברי הממשלה העדיפו להשתתף באירוע פרטי במקום לכבד את זכרו של הקצין שנפל.

עוד נטען כי מיכל פעילן הציגה תמונות שרים מחתונה שנערכה ערב קודם לכן, והשמיעה ביקורת חריפה כלפי הממשלה. לטענת השרים, הצגת התמונות לצד הדיווח על ההלוויה יצרה מצג שווא שלפיו השרים בחרו לחגוג במקום להשתתף במסע ההלוויה.

במכתב מוזכרת גם הודעת הבהרה שפרסם דבורי כעבור יומיים ברשת X, ובה ציין כי לבקשת משפחת בן שמחון לא הוזמנו פוליטיקאים להלוויה. השרים טוענים כי ההבהרה אינה מספקת, מאחר שלא לוותה בהתנצלות פומבית וכי הפרסומים המקוריים נותרו זמינים לציבור באתר החדשות.

השרים טוענים כי מדובר ב"לשון הרע החמורה ביותר", משום שהפרסום ייחס להם זלזול בלוחמי צה"ל, במשפחות השכולות ובזכר הנופלים. לדבריהם, הפרסום עורר נגדם גל של כעס ציבורי והציג אותם כמי שאינם מכבדים את קורבנם של חיילי צה"ל.

השרים דורשים כי ההתנצלות תפורסם באופן בולט במהדורת החדשות ובאתר N12, לצד הסרת הפרסומים שלטענתם מכילים מידע שגוי ולשלם פיצוי בסך מיליון שקלים.

עוד הודיעו כי אם דרישותיהם לא ייענו, יגישו תביעת דיבה נגד חברת החדשות, ניר דבורי ומיכל פעילן. לטענתם, כל סכום שייפסק ייתרם לטובת חיילי צה"ל.

בין החתומים על המכתב נמצאים שר הכלכלה ניר ברקת, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר החינוך יואב קיש, שר התקשורת שלמה קרעי, השר עמיחי שיקלי, השרה גילה גמליאל, השרה עידית סילמן, השרה מאי גולן ושר המורשת עמיחי אליהו.