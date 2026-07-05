ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום (ראשון) בישיבת הממשלה כי ישראל לא תאפשר את שיקום רצועת עזה כל עוד לא יושלם פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה.

לדבריו, ישראל תמשיך להחזיק באזורי ביטחון בתוך עזה כחלק מהמאמץ למנוע איום עתידי על יישובי הדרום.

נתניהו אמר, "לא יהיה שיקום בעזה בלי פירוק ופירוז הרצועה". עוד הוסיף, "לעזתים צריך להיות חופש בחירה: מי שרוצה לצאת יוכל לעשות זאת, ומי שנשאר לא יכול לאיים עלינו. יש עוטף עזה חדש - בתוך עזה".

בהמשך הישיבה התייחס ראש הממשלה גם לדיווחים שלפיהם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מישראל להימנע מפעילות נגד מנהרות טרור בלבנון.

נתניהו דחה את הפרסומים ואמר, "שמעתי שנאמר בתקשורת שהנשיא טראמפ ביקש שלא לפעול נגד מנהרות טרור בלבנון. זו אגדה, פייק ניוז. הוא לא אמר לי דבר בנידון, ואני לא ביקשתי ממנו. אנחנו פועלים לפי השיקולים שלנו".

דבריו של נתניהו נאמרו על רקע הדיונים המתמשכים באשר לעתיד רצועת עזה לאחר המלחמה. אחת הסוגיות המרכזיות היא שאלת פירוק חמאס מנשקו, לצד הקמת מנגנון אזרחי שינהל את הרצועה ויאפשר את שיקומה.

במקביל, ישראל ממשיכה להחזיק בשטחי ביטחון בתוך הרצועה. נתניהו שב והבהיר כי אזורים אלה נועדו להרחיק את האיומים מגבול ישראל, בדומה למדיניות הביטחונית שמיישמת ישראל גם בגזרות לבנון וסוריה.