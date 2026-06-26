יו"ר רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, קרא לציבור הערבי בישראל להתגייס בהמוניו לבחירות הבאות לכנסת ולהצביע במטרה להביא להחלפת הממשלה.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות תקף עבאס את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וטען כי הוא מוביל מדיניות של הריסות בתים בחברה הערבית. לדבריו, בן גביר מתגאה במספר המבנים שנהרסו ומצהיר כי ימשיך במדיניות זו עד הבחירות.

"השונא את הערבים, מאיים עלינו כי ימשיך בהריסות הבתים ומתרברב שהרס כ-5,700 בתים בחברה הערבית שלנו, וינצל את הזמן שנותר עד הבחירות כדי להמשיך בהריסות - בנוסף לעלייה ברציחות בחברה הערבית שלנו".

עבאס הטיל את האחריות למעשיו של השר בן גביר על ראש הממשלה: "בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הוא זה שהביא את בן גביר לכנסת ולממשלה ונתן לו סמכויות הריסה".

לדברי עבאס, ההפגנה שנערכה בבאר שבע נגד מדיניות הממשלה "אינה מספיקה ולא תעצור את ההריסות, הרציחות והמסלול של הממשלה הגזענית הפשיסטית הזו".

בהקשר זה הדגיש עבאס כי "ממשלה זו באה בקלפי ותלך ותיפול בקלפי", ולכן הוסיף כי "אין תירוץ כלשהו לאף בוחר ערבי שלא ישתתף ולא יצביע כדי להפיל את הממשלה הזו ולעצור את מעשי הרצח וההריסה".

הוא הגדיר את ההצבעה הערבית בבחירות הקרובות "מעשה לאומי, מעשה מוסרי, מעשה אנושי ופוליטי נדרש וחיוני ביותר".

"על הבוחר הערבי להבין את אחריותו כלפי גורלנו, חיינו, זכותנו לחיים, זכותנו לדיור וזכותנו לחיים בכבוד בעיירות ובכפרים הערביים שלנו - בנגב, בגליל, במשולש ובערים השונות", אמר עבאס.