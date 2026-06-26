אחת מהאינדיקציות הידועות של דור המשיח היא "והאמת תהיה נעדרת". ביטוי הלקוח מספר ישעיהו (נ"ט, ט"ו), ומוכר בעיקר מנבואות חז"ל במסכת סנהדרין על תקופת 'עקבתא דמשיחא' - אותם דורות שנמצאים כאן בעולם לפני בוא המשיח.

חז"ל מפרשים את המילה 'נעדרת' בשתי דרכים מרכזיות:

מלשון היעדרות וחיסרון: האמת פשוט נעלמת, ומעשה השקר הופך לנפוץ ולגיטימי בעולם.

מלשון עדר: האמת מתחלקת ל'עדרים עדרים'. כלומר, הופכות להיות קבוצות, קהילות ומפלגות שונות, שכל אחת מהן מחזיקה בחלק קטן מהאמת וטוענת שהיא הבלעדית.

אין ספק, שתי האפשרויות קיימות כבר בינינו ובגדול. אך אני מבקש להצביע על פרשנות נוספת: האמת נמצאת, תמיד. אנו מתקשים לראות אותה, והסיבה היא - סובייקטיביות ואינטרסים של מעבירי ומדווחי המציאות.

הצרה הגדולה שלנו בתקופה הנפלאה שלנו, זו העובדה שאין לנו באמת דרך לברר ולהבין את האמת. גם את זו הטובה, גם את זו הפחות.

אין היום עיתון שלא מונע מכוח עמדות העורך והבעלים. אין היום ערוץ שמתווך לנו את המציאות באובייקטיביות. הכל אג'נדות, אינטרסים, וקונספציות שמובלות מכורח השקפת העולם של אלה שמספרים לנו מה קורה שם בחוץ.

אגב, שלא תהיה טעות, זה קורה בכל ציבור, בכל כלי תקשורת, מימין ומשמאל, בציבור החילוני, הדתי והחרדי - אף אחד לא חף.

יכול להיות שצודקים אלה שאומרים: הוכרחנו! אין לנו ברירה, הצד השני שולט שנים על השוק, חייבים היינו לעשות מעשה ולאזן את שוק התקשורת והאינפורמציה… אולי הם צודקים, אבל בסופו של יום אין אחד מאיתנו שיכול להעיד על עצמו כי המציאות מתווכת לו באופן אובייקטיבי ואמיתי.

המחיר לא פשוט. אין ספק שבכל ציבור ובכל קהילה ישנם דברים טובים ונפלאים לצד עוולות ודברים הראויים לשינוי ותיקון. הבעיה הגדולה שבימים שכאלה אין סיכוי לציבור להבין את תחלואיו. הצד שלו יכסה עליהם בהתגוננות מול צווחות ואיומי הצד שמנגד, והצד השני, החשוד תמיד בניפוח ועיוות האמת לטובתו, לעולם לא יישמע נכון ומנסה לתקן.

קחו למשל את נושא 'נוער הגבעות'. הריני מעיד על עצמי שאין לי שום ידיעה ברורה ונקייה מה באמת קורה בשטח.

על דיווחי התקשורת הישראלית, רווית התיעוב והשנאה כלפי ציבור המתיישבים - לעולם לא אסמוך. על התקשורת המגזרית המתגוננת ומחליקה מכל סיבותיה, גם קשה להסתמך.

"מה באמת קרה ב-7/10" בגידה מתוזמנת ומופקת? חולשה תפיסתית שרבים ומכל המחנות שותפים לה? טעות מקומית וחולשה ביטחונית?

פדיחה נוראית של הממשל הקיים? איך אני יכול לדעת מה באמת קרה ומי האחראים האמיתיים, כשצד אחד טוען בוודאות ש"הוא הראש ורק הוא אשם". והצד שמנגד אומר: "אתם שנים מנצלים כל מציאות, טובה או רעה כדי לתקוף את אותו 'הראש', לא משנה מה מתרחש סביבנו, אתם לא מפסיקים להכפיש וללכלך על כל מי שהוא לא אתם… ואיך אאמין לכם?"

רבים הם התחלואים בדור הזה, דור הגאולה.

את האמת על כל מה שקורה סביבנו כנראה לא ממש נדע בימים אלה, אז לפחות דבק אני במה שאני כן מצליח לראות בבירור: באותם אלה שאין ספק בליבם הטהור, במסירותם העצומה, בהקרבתם המופלאה ובתשלום שהם משלמים למען המולדת ויושביה. למעננו.

שרק ישובו לשלום.

הטור מובא באדיבות השבועון מצב הרוח