סקר שערך מכון 'לזר מחקרים' עבור "מעריב" מעלה כי כי מגמת הירידה העקבית של "ביחד" נמשכה גם השבוע, בעוד שמפלגת הליכוד, ובעקבות זאת הקואליציה, מתחזקות במנדט.

על פי הנתונים, כחודשיים לאחר השקת מפלגת "ביחד", היא רושמת נתון נמוך בעשרה מנדטים מהסקר הראשון שנעשה כשהוקמה אז קיבלה 28 מושבים.

לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-22, "ישר!" בראשות איזנקוט ב-21, ומפלגתם של בנט ולפיד ב-18.

ישראל ביתנו משיגה 11 מנדטים, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 9, ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש תע"ל 6, רע"מ 4, הציונות הדתית 4.

מפלגות כחול לבן, בל"ד והמילואימניקים אינן עוברות את אחוז החסימה.

גוש האופוזיציה מגיע ל-60 מנדטים, בעוד הקואליציה מתחזקת במנדט - ל-50. המפלגות הערביות שומרות על יציבות עם 10 מנדטים.