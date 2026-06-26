ח"כ דוד ביטן מהליכוד לא מתרגש מהפרסומים לפיהם אם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יקבל את דרישתו לעשרה שיריונים ברשימת הליכוד - הוא יפרוש מהמפלגה ויקים גוף פוליטי אחר.

"נתניהו יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא יעזוב ויישאר רק בליכוד. אנחנו לא מקבלים איומים. הליכוד זו מפלגה דמוקרטית - ואף אחד לא יאיים עלינו - גם לא נתניהו", הצהיר ביטן.

"הוא המועמד שלנו. אנחנו תמכנו בו כל השנים, הוא בנה אותנו, אבל גם אנחנו בנינו אותו. הסיעה הזו נתנה לו ב-7 באוקטובר גיבוי ואפשרה לליכוד להתרומם בחזרה. אנשים שגדלו בליכוד זה עניין אחד אבל זה לא כמו שאתה מביא שיריונים מבחוץ שלא עברו את החוויה של הליכוד ולא גדלו במפלגה - אין לדעת מה הם יעשו בעתיד", הדגיש.

ביטן העריך כי "תהיה פשרה עם נתניהו אבל לא על עשרה שיריונים ב-30 הראשונים. אם זה יהיה המצב - חצי מהשרים וכל חברי הכנסת - לא ייבחרו. ייערכו פריימריז כמו שצריך".