איש העסקים אייל ולדמן, שבתו דניאל ולדמן ובן זוגה נעם שי נרצחו במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, תקף בחריפות את ראש השב"כ לשעבר רונן בר והטיל עליו אחריות למחדל שהוביל לאירועים.

בריאיון לחדשות 13 אמר ולדמן כי לדעתו בר נושא באחריות כבדה למתרחש. "הוא צריך להיכנס לכלא", אמר. לדבריו, לאחר שיחה שקיים עם בר, השניים נפרדו ללא לחיצת יד.

ולדמן סיפר כי במהלך הפגישה ניסה בר להסביר כי השב"כ העביר התרעות לפני המתקפה, אולם הוא דחה את הדברים. "הוא ניסה לשכנע אותי שהוא נתן התרעות, אבל זה לא נכון. הוא מנסה לשכנע את עצמו. יש פה רשלנות פושעת", טען.

לדבריו, אמר לבר כי היה עליו לסיים את תפקידו זמן קצר לאחר המחדל. ולדמן הוסיף כי להערכתו, אילו היה פורש חודשים ספורים לאחר הטבח, הדבר היה מועיל יותר למדינה מאשר המשך כהונתו.

בהמשך התייחס ולדמן לטענות שלפיהן בר העביר לגורמי צבא התרעות לפני המתקפה. הוא טען כי אופן הצגת האיום לא שיקף את חומרת הסכנה הצפויה, ולכן לא הוביל להיערכות הנדרשת בשטח.

בסיום דבריו אמר כי במהלך השיחה שמע מבר שורה של הסברים ותירוצים, אך לדבריו הוא נותר משוכנע כי לראש השב"כ לשעבר יש אחריות ישירה למחדל שהוביל לאסון: "היה לו הרבה תירוצים ‫ואני חושב שהוא בהחלט אשם".