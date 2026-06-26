ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו אמש (חמישי) במהלך היתקלות עם מחבל בדרום לבנון. בין הפצועים קצין לוחם שנפצע באורח בינוני, קצין לוחם נוסף ושני לוחמים שנפצעו באורח קל.

על פי צה"ל, האירוע התרחש סמוך לשעה 22:00 במהלך פעילות מבצעית של חטיבה 679 במרחב הביטחוני בבית יאהון שבדרום לבנון, 8 ק"מ צפונית לגבול עם ישראל.

מחבל מארגון הטרור חיזבאללה, ששהה בתוך מבנה, השליך רימון לעבר הכוח שפעל במקום. כתוצאה מכך נפצעו ארבעת הלוחמים.

תוך דקות ספורות השיבו הכוחות באש לעבר המחבל וחיסלו אותו בזירה. הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו.

במקביל להיתקלות, תקפה חטיבת האש של אוגדה 91 בירי ארטילרי ובתקיפות מהאוויר מספר תשתיות טרור במרחב.

בתוך כך, אמש אישר צה"ל כי מחבלי חיזבאללה נצורים במנהרות טרור במרחב רכס עלי טאהר וכי "כוחות צה"ל פועלים במרחב ולא מאפשרים למחבלי הארגון לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות או לנוע במרחב הרכס".

האישור הגיע בהודעה על כך שכוחות צוות הקרב של חטיבת הקומנדו הפועלים ברכס עלי טאהר, זיהו וחיסלו מחבל חמוש מארגון הטרור חיזבאללה שהיווה איום על הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני.

במקביל, צוות הקרב החטיבתי גולני בפיקוד אוגדה 36 הפועלים בזוטר א-שרקייה, זיהו וחיסלו בסיוע חיל האוויר חמישה מחבלי חיזבאללה שהיוו איום על הכוחות.

בהודעה נמסר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידיים".