שב"ח נעצר אחרי מרדף בעזריאלי דוברות המשטרה

פלסטיני תושב יהודה ושומרון החשוד בסדרת גניבות של טלפונים סלולריים נעצר אמש (חמישי) בתום מרדף דרמטי בקניון עזריאלי בתל אביב, במסגרת פעילות משותפת של מחוז ש"י ומחוז תל אביב במשטרה.

החקירה החלה בעקבות שורת אירועים של גניבת מכשירים סלולריים ממבלים בקניונים, בחופי רחצה ומחיילים שיצאו לחופשה.

במשטרה ציינו כי החשוד נהג, על פי החשד, לנצל מצבים שבהם הקורבנות היו עסוקים או תשושים במהלך נסיעות בתחבורה ציבורית.

במהלך הפעילות התקבל דיווח על גניבת מספר טלפונים מאחד הקניונים בתל אביב. פעולות חקירה מהירות ובחינת תיעוד ממצלמות אבטחה הובילו את החוקרים אל החשוד, שאותר בקניון עזריאלי שבו פעלו בלשי תחנת חברון באופן סמוי.

כאשר הבחין בכוחות המשטרה, החל החשוד במנוסה בין המבקרים בקניון, דרך המעברים והמדרגות הנעות. בלשי המשטרה, בהובלת מפקדם, פתחו במרדף רגלי אחריו לעיני העוברים והשבים.

המרדף הסתיים לאחר שקצין המודיעין והבילוש הסמוי זינק על החשוד ועצר אותו במקום. החשוד, תושב דאהרייה בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה במחוז תל אביב בחשד לגניבות ובחשד לכניסה לישראל שלא כחוק.