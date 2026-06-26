בשנים האחרונות, הרשויות המקומיות ממנפות את כוח הביצוע שלהן אל עבר יעד אסטרטגי חדש - פיתוח שירותים לגיל הרך מגיל לידה.

בועידת מרכז השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 נערך מושב מיוחד תחת הכותרת "מהפכת הגיל הרך - ילדי הגיל הרך כמנוע צמיחה רשותי". במהלך המושב דנו השתתפים כיצד רשות יכולה לעבור ממענה טיפולי-רווחתי לאסטרטגיה עירונית המקדמת צמיחה, חוסן, שוויון הזדמנויות ואיכות חיים.

מנכ"ל מרכז טאוב ניר קידר הסביר בשיחה עם ערוץ 7: "אחד המקומות החשובים ביותר להשקעה בחברה הישראלית זה הגיל הרך. האפקטיביות והתשואה הרבה ביותר תהיה לנו אם נשקיע בגיל הרך. מדינת ישראל היום לא מצטיינת בתחום, אחוז ההשקעה הציבורית שלנו בגיל הרך הוא נמוך, אבל יש שיפור משמעותי. אני חושב שאם נשכיל להבין גם המדינה וגם השלטון המקומי להשקיע יותר בגיל הרך, נוכל לראות תשואה טובה יותר וגם מדינה יותר טובה תוך לא מעט שנים".

ד"ר עומר בר יוסף - מנהל המכון להתפתחות הילד, שיבא ו-ְARC SHEBA, שהשתתף במושב אמר לערוץ 7: "אני שמח שיש כאן מושב שלם שמטפל בגיל הרך. הגיל הרך זה הגיל שבו אפשר להשפיע בצורה הכי משמעותית על חיי הילד. זה הגיל שבו המוח הוא בשלב שהוא מתעצב, ואם עיצבת אותו ובנית את הסביבה שבה הילד גדל בצורה נכונה, אתה יכול להכין אותו לחיים בצורה טובה".

הרקדן חיים פרשטיין, שפעיל בשנים האחרונות למען ילדים בגיל הרך, הסביר: "אנחנו נמצאים פה היום במטרה שהרשות המקומית תיקח באמת לידיים שלה את תחום הגיל הרך. שהתחום הזה של הגיל הרך לא יהיה משהו שההורים משלמים עליו באופן פרטי, ואין לאף אחד עליו אחריות".

"אם נעשה את זה נכון", מסכם מנכ"ל מרכז טאוב ניר קידר, "נראה תוך כמה שנים רווחה גדולה יותר לכלל אזרחי מדינת ישראל".