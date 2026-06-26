שבע ברכות בהפלגה ללוחם שנפצע באדיבות גולדן טורס

מפגש יוצא דופן ומרגש התקיים במהלך שייט שבו השתתפו פצועי צה"ל, כאשר לוחם שנפצע קשה בקרבות ברפיח פגש במקרה את הקצין שניהל את מבצע חילוצו תחת אש.

יוסי ברגר, לוחם בגדס"ר גבעתי שנפצע במהלך הלחימה ברפיח, השתתף בשייט שאליו הוזמנו פצועי צה"ל. במהלך ההפלגה התברר כי אחד המשתתפים הוא אל"מ (במיל') אילון היימן.

בשיחה שהתפתחה בין השניים נחשף הקשר המיוחד ביניהם. בעת פציעתו הקשה של ברגר היה היימן מי שניהל מהמפקדה הקדמית של חטיבת גבעתי את הלחימה ואת מבצע החילוץ המורכב, בשיתוף כוחות החטיבה ויחידת החילוץ 669.

הרגע שבו הבין היימן כי הלוחם שפונה תחת אש ושמצבו העסיק אותו בזמן אמת עומד מולו בריא ומחויך היה לדבריו רגע מרגש במיוחד.

הריקודים בשייט באדיבות גולדן טורס

לשייט הוזמנו גם איתמר שפירא, מפקד מחלקה (סרן במיל') בגדוד ההנדסה 8170, ופצועים נוספים ממלחמת "חרבות ברזל", במסגרת יוזמה של חברת התיירות גולדן טורס המשלבת מעת לעת פצועי צה"ל, אלמנות מלחמה והורים שכולים בטיולים ובהפלגות.

במהלך ההפלגה נערכה גם חגיגת שבע ברכות לאחד מפצועי צה"ל שנישא שבוע קודם לכן. נוסעי השייט הצטרפו לשירה ולריקודים, ובסיומה התכנסו המשתתפים להרמת כוסית ותפילה לשלומם ולהחלמתם של פצועי צה"ל.

מנכ"ל גולדן טורס, יהושע וידהורן, אמר כי "מי ידע ומי פילל שנצליח גם אנחנו בחלקת האלוקים הקטנה שלנו להיות שותפים במפגש מרגש זה שכולו הכרת הטוב"