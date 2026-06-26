בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני אמש התפתח עימות בין שרים לבין הדרג הביטחוני סביב מדיניות ישראל בלבנון וההתמודדות עם פעילות חיזבאללה לאחר הפסקת האש.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש במהלך הדיון כי כוחות צה"ל בשטח פועלים מול כל איום מיידי. לדבריו, "כל איום מיידי - החיילים בשטח מגיבים. אנחנו לא מגבילים שום חייל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תהה מהי המדיניות ביחס לאיומים מתהווים והעלה ביקורת על כך שחיזבאללה ממשיך, לטענתו, להתחמש: "אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם?"

השרה אורית סטרוק הצטרפה לביקורת וציינה כי קיימת תחושת תסכול בקרב חיילים בשטח "שמרגישים שהם כמו במטווח. טוב שמגיבים לכל איום מיידי".

בתגובה לטענות השיב הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כי הפסקת האש היא בהנחיית הדרג המדיני: "אתם רציתם הפסקת אש". בן גביר דחה את הדברים והבהיר כי התנגד להסכם מלכתחילה: "אני לא רוצה הפסקת אש, בדיוק בגלל זה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הדגיש כי כל חייל רשאי להגיב באופן מיידי לכל איום: "כל חייל יכול להגיב באופן מיידי". השר יצחק וסרלאוף העיר כי קיימות מגבלות פעולה מעבר לקו הצהוב שנקבע. נתניהו הדגיש: "האמריקאים מבינים את זכותנו להגן על עצמנו".

בהמשך הדיון טענה סטרוק כי חיזבאללה ממשיך להזרים אמצעי לחימה. כ"ץ השיב כי להסדר הפסקת האש יש יתרונות וחסרונות, אך הדגיש כי ישראל אינה מסכנת את חייליה.

בן גביר קרא לנקוט מדיניות תקיפה יותר וטען כי יש לנצל את המצב כדי להגביר את הפעילות נגד חיזבאללה: "יש חיילים שנפצעו. זו הזדמנות להקריס את ההסכם. אפשר לכסח במאות מטרות ולהפציץ אותם".