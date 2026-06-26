אסיפה יוצאת דופן התכנסה אתמול בביתו של האדמו"ר מבעלזא בירושלים, בעיצומו של מהלך נרחב בחסידות השנייה בגודלה בישראל לחיזוק גדרי הצניעות של נשות הקהילה.

בנו של האדמו"ר, הרב אהרן מרדכי רוקח, קרא לחסידים שלא להיכנע לפיתויי המרחב הציבורי החילוני.

"מוטלת עלינו החובה שלא להיכנע לפיתויי הרחוב, אלא לצעוד בדרכה של בעלזא מימים ימימה. בעלזא משמשת סמל ודוגמה לכל החצרות, ועלינו להיות נושאי הדגל", אמר.

במרכז הערב עמד נאומו הממושך של האדמו"ר עצמו, שבצעד יוצא דופן פירט את תפיסת עולמו לגבי תפקיד החינוך הנשי בחצר, כשהוא חוזר לימי הקמת מוסדות הבנות של החסידות.

"לפני שנים רבות, כשהוקם המוסד 'בית מלכה', היה זה עול כספי גדול ונשאלו שאלות מדוע הדבר נחוץ", שחזר האדמו"ר.

"השבתי אז שיגיע יום שישאלו את חניכות המוסדות מדוע הן לבושות בצורה מסוימת, והתשובה תהיה 'כך נהוג במוסד'. אמרתי שלא יכול להיות כדבר הזה. צריכה להיות דרך ברורה עם גדרים. המוסד לא הוקם כדי שילמדו בו חשבון או לימודים אחרים, אלא במטרה אחת: שיידעו כיצד בת ישראל אמורה להתלבש".

מנהיג החסידות הביע דאגה עמוקה מהחשיפה הגוברת של נשות המגזר לטרנדים עיצוביים ואופנתיים, וקרא לרבנים הממונים לפעול כבלם אקטיבי בשטח.

"כיום יוצאים כל העת דברים חדשים ודגמים חדשים", התריע האדמו"ר בפני חברי הוועד. "מי שנתמנו לעסוק בעניין זה, ממונים לשמור שלא יקלו בענייני צניעות הנשים מעבר למה שחיוני".

"עלינו לערוך גדר שאותו לא עוברים. אי אפשר לדעת מה יהיה הדבר הבא, ולכן יש לקבוע גבול. אם יחפשו היתרים ויעשו פשרות חדשות - אי אפשר לדעת כמה רחוק יגיעו".