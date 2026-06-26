חילוקי דעות יוצאי דופן בצמרת ההנהגה הרוחנית של הרחוב החרדי-ליטאי סביב אופי המאבק בחוק הגיוס ומעצרי הצעירים החרדים.

מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, יצא אמש (חמישי) בקריאה פומבית נגד קיומן של הפגנות ומחאות רחוב.

דבריו של הרב לנדו מייצרים דרמה פוליטית ואקלים מתוח במגזר, שכן הם מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד - ימים ספורים בלבד לאחר שהרב משה הלל הירש, המנהיג השותף של הזרם הליטאי, העניק את ברכתו לשיירת מחאת הרכבים הגדולה בכבישי הארץ.

את הדברים, שגררו מבוכה רבה בעיתונות הממסדית של המגזר, נשא הרב לנדו במהלך כינוס שנערך במעונו בבני ברק בהשתתפות עשרות ראשי כוללים מרחבי הארץ.

המפגש נועד במקור להצגת סיכום מסע גיוס הכספים ההיסטורי של גדולי הרבנים לארצות הברית, שנועד לפצות על הקיצוצים הממשלתיים בתקציבי הישיבות, אולם הפך במהרה לבמה למסר אקטואלי נוקב נגד האקטיביזם החרדי ברחובות.

"כל מיני סוגי מחאות אחרות שלא שמענו עליהן מרבותינו בדורות הקודמים אינן דרכנו", הצהיר הרב לנדו בפני ראשי המוסדות, כשהוא משגר רמז עבה לעבר יוזמי המחאות האחרונות.

"הרבה פעמים המחאות האלו גורמות לפגיעה חמורה בתדמית של הציבור החרדי. צריך לזכור שעיקר העיקרים הוא ההתעמקות, העמל והשקיעות בלימוד התורה. זהו הקידוש השם הגדול ביותר, ואין ספק שכל חיזוק בלימוד התורה בתוך ההיכלים הוא זה שיועיל כנגד הגזירות והקשיים".

במהלך נאומו התייחס הרב לנדו גם לביקורו האחרון בארצות הברית ולקרע התקציבי מול הממשלה, וציין כי מרכז התורה העולמי נמצא כיום בישראל ומשפיע על העולם כולו. לדבריו, נדיבי הלב בחו"ל מבינים היטב שאם יתמעט הלימוד בארץ, הדבר ישפיע על העם היהודי כולו, ולכן פתחו את ידיהם למימון האברכים, אותם הגדיר כ"לומדים המובחרים ביותר".

ההתבטאות המפורשת של הרב לנדו נגד ההפגנות העמידה במבוכה את ביטאון המפלגה "יתד נאמן", שנאלץ לתמרן בימים האחרונים בין הגיבוי שניתן לפעולות המחאה לבין הקו השמרני שמציב כעת המנהיג הבכיר של הזרם. דבריו הובאו הבוקר בביטאון הליטאי.