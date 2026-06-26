הסרטון שהוביל לעתירה הציונות הדתית, נוצר באמצעות AI

מפלגת "ישר" בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הגישה עתירה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בדרישה להורות על הסרת סרטון שפרסמו מפלגת הציונות הדתית ויו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בעתירה נטען כי הסרטון, שפורסם ברשתות החברתיות, כולל תמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית ומציגות לכאורה את איזנקוט לצד יו"ר רע"ם מנסור עבאס ונשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. לטענת העותרים, מדובר במצג שווא היוצר רושם של שותפות פוליטית וקשרים שלא התקיימו במציאות.

מפלגתו של איזנקוט טוענת כי הסרטון אינו מוצג כהמחשה, סאטירה או פרשנות פוליטית, אלא כתיעוד חזותי הנחזה להיות אותנטי. עוד נטען כי הסימון שלפיו חלק מהתוכן נוצר באמצעות בינה מלאכותית אינו בולט דיו ואינו מונע הטעיה של ציבור הבוחרים.

בעתירה מבקשת המפלגה להורות על הסרת הסרטון מכל הפלטפורמות שבהן פורסם, להפסיק את הפצתו ולמנוע שימוש נוסף בתכנים דומים במהלך מערכת הבחירות. עוד נטען כי מדובר ב"הפרעה בלתי הוגנת" לתעמולת בחירות, האסורה לפי חוק הבחירות.

העותרים מסתמכים בין היתר על פסיקות קודמות של ועדת הבחירות שעסקו בפרסומים אשר יצרו, לטענתם, זיקות פוליטיות מטעות בין מפלגות ורשימות מתחרות. לדבריהם, השימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית מחמיר את הפגיעה בשל היכולת ליצור מראה של אירועים שלא התרחשו.

בציונות הדתית דחו את הטענות. יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מסר כי מדובר ב"ניסיון השתקה מגוחך". לדבריו, איזנקוט נבהל מסרטון שלטענתו חושף את הממשלה שיקים יחד עם מנסור עבאס ויאיר גולן.

סמוטריץ' קרא לאיזנקוט להתחייב שלא יקים ממשלה עם מנסור עבאס ולא יפעל לביטול צעדים שביצעה הממשלה ביהודה ושומרון. "עד אז, על הציבור הימני בישראל להבין בפני איזו סכנה אנו עומדים", אמר.