משלחת הרבנים עם המשפחות ללא קרדיט

משלחת רבנים מטעם ועדת ההתיישבות של רבני "הארץ הטובה" הגיעה הבוקר (שישי) לגבעת בית ענות שבהר חברון, בעקבות הרס המבנים שבוצע במקום בידי המנהל האזרחי השבוע.

בביקור השתתפו רבה של קריית ארבע הרב אברהם יצחק שוורץ, ראש ישיבת ההסדר ניר הרב נועם ולדמן ורב היישוב גבעת אסף הרב ינון קליין. הרבנים נפגשו עם שלוש המשפחות המתגוררות בגבעה וביקשו לחזק את רוחן לאחר ההרס.

הרב שוורץ מחה על הפעילות שבוצעה במקום ואמר כי הגיעו בשם רבני "הארץ הטובה" כדי לחזק את התושבים. לדבריו, מדובר בנקודה בעלת חשיבות אסטרטגית להתיישבות, והוא הביע ביטחון כי בעתיד יקום במקום יישוב יהודי קבוע.

הרב אמר: "אנו כאן הבוקר שלושה רבנים, כמו בית דין, ואנו אומרים פה קבל עם ועדה שבמקום הזה עוד יקום יישוב יהודי. זוהי נקודה אסטרטגית וחשובה ביותר להתיישבות".

עוד קרא הרב לתושבים להמשיך בפעילותם ולא להירתע מהקשיים: "גם אם ישנם גורמים במערכת הביטחון שמתנגדים כיום לגבעה אין לכם מה להתרגש מכך. הם באים וממשיכים הלאה אחרי תקופה קצרה, ואתם נשארים כאן לתמיד".

בסיום דבריו קרא הרב שוורץ: "הגיע הזמן להסדיר באופן רשמי את בית ענות ולהפכה לעיר ואם בישראל".