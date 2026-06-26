בור המים הסתיר מצבור אמל"ח דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים חשפו מצבור אמצעי לחימה שהוסלק בתוך בור מים עמוק בכפר אל-ג'יב שבחטיבת בנימין. במשטרה מעריכים כי האמל"ח יועד לשימוש במסגרת פעילות חבלנית עוינת.

הפעילות החלה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל במסגרת חקירה המתנהלת באח"מ מג"ב עוטף ירושלים. עם הגעת הכוחות למקום בוצעו סריקות וצלילות ראשוניות, אך בשל עומקו הרב של הבור ותנאי השטח המורכבים לא ניתן היה להגיע לקרקעית.

בהמשך הוזעקו למקום כוחות כבאות והצלה לצד צוללן מקצועי. במהלך מספר לילות נשאבו כמויות גדולות של מים מהבור ובוצעו צלילות לעומק הקרקעית בניסיון לאתר את האמל"ח שהוסלק במקום.

הלילה הסתיימה הפעילות באיתור מספר שקיות אטומות ובהן מצבור אמצעי לחימה משמעותי. בין הממצאים נתפסו שישה כלי נשק מאולתרים מסוג "קרלו", מחסניות, תחמושת בקוטר 5.56, שני טלפונים סלולריים, שלט הפעלה מרחוק, מטען צינור, מטען חבלה, לבנת חבלה, חומר נפץ נוזלי, חלקי נשק, כוונות אופטיות ובקבוק שמן לנשק.

כלל אמצעי הלחימה הועברו להמשך חקירה באח"מ מג"ב עוטף ירושלים. חומרי הנפץ והמטענים שאותרו בזירה הושמדו על ידי חבלני מג"ב איו"ש שהוזעקו למקום.

במשטרה ציינו כי חשיפת מצבור האמל"ח וסיכול השימוש בו מנעו ככל הנראה אירוע ביטחוני חמור, והגדירו את הפעילות כהישג מבצעי משמעותי במאבק נגד טרור ובהגנה על אזור ירושלים.

הנשק שאותר צילום: דוברות המשטרה

נזכיר כי מוקדם יותר השבוע פלסטיני תושב אל-עזרייה ותושב מזרח ירושלים נעצרו בחשד למעורבות בחפירת מנהרה שנחשפה סמוך למעבר א-זעים שבאזור ירושלים.

החקירה החלה לאחר דיווח שהתקבל מהמנהל האזרחי על זיהוי מנהרה באזור המעבר. שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים שהוזעקו למקום איתרו מנהרה שנחפרה במקום.

על פי המשטרה, עומק המנהרה הגיע לכ-25 מטרים. במקום נתפסו כלי חפירה, בקבוקי מים, כפפות, מסכות פנים וציוד נוסף.

חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י ביצעו איסוף ראיות וממצאים בזירה. במסגרת החקירה אותרו, בין היתר, ממצאים פורנזיים ובהם דגימות DNA שהובילו לחשיפת זהותם של שני החשודים.

במשטרה בודקים חשד כי המנהרה נחפרה בתקופה האחרונה ונועדה לשמש לביצוע עבירות ביטחוניות, ובהן פעולות טרור והכנסת שוהים בלתי חוקיים לשטח מדינת ישראל.