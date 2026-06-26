ישיבת אלון מורה ציינה שלושים שנות פעילות באירוע חגיגי בהשתתפות רבני הישיבה, שרים ואישי ציבור, בהם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והרב הראשי לישראל הרב קלמן בר.

המעמד צילום: משה ערבה

בניה שפירא, תלמיד ישיבת רמת גן ובנו של תני שפירא, סמנכ"ל מועצת יש"ע, התארס עם בתו הבכורה של עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו ונכדתו של ראש ישיבת שבי חברון, הרב משה בלייכר.

המחותנים באירוע צילום: ללא קרדיט

השרה אורית סטרוק בישרה השבוע בהתרגשות על הולדת נכד חדש, בן לבתה דסי ולבעלה אשר בר מהר ברכה. "בסימן טוב בן (נכד) בא לנו! תודה לה' יתברך", כתבה.

סטרוק עם הנכד צילום: ללא קרדיט

רב היישוב הר ברכה וראש הישיבה הרב אליעזר מלמד וסגן השר לשעבר הרב אלי בן דהן השתתפו בטקס סיום קורס מ"כים של הבן והנכד.

הרב אליעזר מלמד והרב אלי בן דהן בטקס צילום: ללא קרדיט

מזל טוב לבחור אביעד בר לוי מישיבת נחלת ישראל במגדל העמק, בנו של הרב איתיאל בר לוי, מנהל האגף לתרבות יהודית, שהתארס עם קמה גרונר, בתו של הרב אריאל גרונר, המלמד חסידות ופנימיות התורה מקהילת אור הצפון בצפון תל אביב.

לוחמים מחטיבת גבעתי השתתפו בימים האחרונים במעמד סיום הש"ס הבבלי שנערך בדרום לבנון על ידי לוחם, תלמיד ישיבת הכותל.

המעמד התקיים במהלך הפעילות המבצעית, וחבריו ליחידה ציינו עמו את השלמת לימוד הש"ס לאחר שנים של התמדה בלימוד הדף היומי.

סיום הש"ס בלבנון ללא קרדיט

השר בצלאל סמוטריץ' השתתף בחתונתה של מרים, אלמנתו של סרן אורי שני הי"ד שנפל ב-7 באוקטובר, שנישאה לאופק, מפקדו של אורי ביחידת אגוז. בתמונה: החתן והכלה לצד אביו של אורי, הרב יהושע שני, יו"ר פורום הגבורה.

סמוטריץ' בחתונה צילום: ללא קרדיט

מוקדם יותר השבוע השתתף סמוטריץ' בהתוועדות הסיום של כנס "בכל לבבך" בירושלים. לאחר שנשא דברים בפני משתתפי הכנס, הצטרף להתוועדות וישב לצד ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא. השניים פתחו את המעמד בשירת "ויהי נועם" יחד עם המשתתפים.

סמוטריץ' והרב שפירא בשירה ערוץ 7

דוד צבי ושהם שושנה עטיה קיימו את פדיון הבן לבנם הבכור במתחם תנועת "חוזרים הביתה" מול גדר רצועת עזה. בני הזוג בחרו לשוב למקום שבו חגגו לפני שנה את אירוע שבע הברכות שלהם, ולציין בו גם את התחנה המשפחתית החדשה.

פדיון הבן צילום: ללא

ראש מטה הרבנות הצבאית, אל"ם הרב שהם עורקבי, ערך ביקור מקצועי במועצה הדתית תל אביב-יפו. בפגישה השתתפו הרב זבדיה כהן, ראב"ד ורב העיר תל אביב-יפו, אלדד מזרחי, ראש המועצה הדתית תל אביב-יפו, והרב בניהו חורב, יו"ר ארגון רבני דרך ארץ.

במהלך המפגש נדונו דרכים לחיזוק שיתופי הפעולה בין הרבנות הצבאית, רבנות תל אביב-יפו והמועצה הדתית, לטובת שיפור שירותי הדת לציבור ולחיילי צה"ל.

הביקור במועצה הדתית צילום: המועצה הדתית תל אביב-יפו

שכונת המגורים החדשה בלוד, "נוף נתנאל", תיקרא על שמו של רס"ן נתנאל הרשקוביץ הי"ד, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה תוך שחיפה על פקודיו. הוא הותיר אחריו את רעייתו לירון ושלושת ילדיהם.

אמש התקיים טקס הנחת אבן הפינה לשכונה בנוכחות משפחת הרשקוביץ, בעלי היזמות ציפחה ורוטשטיין, ראש העיר לוד יאיר רביבו וחבריו של נתנאל.

משפחת הרשקוביץ צילום: יעקב אפללו

כ-60 מדריכים ומדריכות מעולי בני המנשה השתתפו השבוע בסמינריון הכשרה של תנועת בני עקיבא בישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה. המשתתפים הגיעו מסניפי התנועה בנוף הגליל, טבריה ומעלות, וקיבלו כלים לקראת שנת הפעילות הקרובה ומחנות הקיץ.

מדריכים ומדריכות מעולי בני המנשה צילום: ללא קרדיט

הרב שאול עבדיאל, מרבני עמותת "נצח יהודה", נכנס בסוף השבוע לעומק רצועת עזה ושהה במהלך השבת עם לוחמי פלוגת החוד של גדוד נצח יהודה בבית חאנון. במהלך השבת קיים תפילות, שיעורי תורה ושיחות אישיות עם הלוחמים.

הרב שאול עבדיאל בעזה צילום: ללא קרדיט

בחוות נחל שילה הושק השבוע המיזם הקהילתי החדש "יש לך בית", ביוזמת המאמנת והשדכנית יעל בנימין. המיזם מבקש לרתום קהילות ומוסדות חינוך לעולם השידוכים באמצעות רשת של "שגרירות" מקרב בוגרות האולפנות, בליווי מקצועי.

באירוע השתתפו מאות נשים מרחבי הארץ. אורחת הכבוד, ח"כ לימור סון הר-מלך, קישרה בדבריה בין השקת המיזם לבין פרשת השבוע, פרשת בלק.

מיזם יש לך בית צילום: פוקוס של אור

איש העסקים דוד הגר אירח בדירתו במלון לאונרדו פלאזה בירושלים מ"כים וסמלים חרדים המיועדים לקצונה, שהשתתפו בסמינר בעיר. הגר חיזק את החיילים ואמר להם כי תרומתם לעם ישראל היא זכות גדולה.

הגר עם הלוחמים צילום: ללא קרדיט

ברכת יישוב טוב לאלעזר שבילי, דוברו של ח"כ משה אבוטבול, שחגג השבוע את חנוכת ביתו בעיר ביתר עילית. גם הבוס, ח"כ אבוטבול, הגיע להשתתף בשמחה.