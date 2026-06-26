פעילות הלוחמים ביהודה ושומרון דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (שישי) את סיכום הפעילות המבצעית השבועית בכלל הגזרות, וציין כי הכוחות ממשיכים לפעול במקביל להסרת איומים על אזרחי ישראל בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון ולאורך הגבולות.

בפיקוד הצפון נמשכה הפעילות הקרקעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך השבוע האחרון ביצעו חיל האוויר וכוחות היבשה שש תקיפות נגד מחבלים שהוגדרו כאיום על הכוחות הפועלים בשטח.

בפיקוד הדרום נמשך המאמץ לאיתור ולהשמדת תשתיות תת-קרקעיות של חמאס, בדגש על מרחב חאן יונס.

בצה"ל עדכנו כי במהלך השבוע חוסלו יותר מעשרה מחבלים, בהם פעילים שעסקו בשיקום תשתיות של חמאס וכן מחבלים שהשתתפו במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

בפיקוד המרכז המשיכו הכוחות בפעילות נרחבת ביהודה ושומרון. במסגרת עשרות מבצעים חוסל מחבל שהיה מעורב בפעילות טרור ובסחר באמצעי לחימה, ונעצרו יותר מ-100 מבוקשים, בהם פעילי חמאס, חשודים ביידוי אבנים ובקבוקי תבערה וחשודים בהחזקה ובסחר באמצעי לחימה.

במהלך הפעילות נתפסו גם שבעה רחפנים, ציוד לחימה, חומרי הסתה, תחמושת ולמעלה מעשרה כלי נשק, בהם אקדחים, רובי M-16 ונשקים מאולתרים מסוג "קרלו".

במקביל המשיכו כוחות צה"ל בפעילות לסיכול הברחות לאורך הגבולות. בשבוע האחרון סוכלה הברחה של כעשרה קילוגרמים של סמים בגזרת ים המלח, במסגרת המאמצים לחיזוק ההגנה לאורך הגבול המזרחי והמערבי.