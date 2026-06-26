תא"ל (במיל') דדי שמחי התייחס היום (שישי) בריאיון לתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב' למגעים שהוא מנהל עם בני גנץ לקראת הקמת מסגרת פוליטית חדשה.

לדבריו, השניים נמצאים ב"מגעים מאוד מתקדמים" להקמת "משהו חדש", אך הדגיש כי עדיין לא הושגו סיכומים סופיים.

שמחי סיפר כי הוא וגנץ מקיימים שיחות במשך חודשים ארוכים ונפגשו פעמים רבות. עוד ציין כי השניים פנו גם ליועז הנדל, שלדבריו "מביא עמו דברים מאוד חשובים", נפגשו עם עליזה בלוך וקיימו שיחות גם עם חברי כנסת מכהנים.

בהתייחסות לאפשרות להצטרף לליכוד, למרות שלדבריו קיבל "הצעות טובות", הסביר שמחי כי בחר להמשיך במגעים עם גנץ משום שהוא רואה בו "איש רציני ואיכותי שרואה את ישראל לפני הכול". לדבריו, "התרומה יכולה להיות גדולה הרבה יותר בחיבור בין הגושים, מאשר בחיזוק גוש כזה או אחר".

שמחי הבהיר כי אינו רואה את המפלגות הערביות הנוכחיות כחלק מקואליציה עתידית, ואמר כי "בטח לא אחרי השבעה באוקטובר". עם זאת, הוסיף כי מלבדן אינו פוסל שותפות עם אף מפלגה אחרת.

בנוגע לאפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו יתנה שיתוף פעולה בריצה משותפת עם המפלגות החרדיות, אמר שמחי כי הוא מאמין שכוח פוליטי משמעותי יאפשר לו ולשותפיו להשפיע על הרכב הממשלה. "גם בליכוד מבינים שאי אפשר בלי גיוס חרדים. לא נסכים לשבת בממשלה ללא גיוס חרדים; אני אומר לך חד וחלק: זה לא יקרה ולא יהיה", אמר.

באשר לאפשרות של חבירה למחנה הפוליטי הנגדי, אמר שמחי כי אם "מחנה השינוי" יקבל רוב משמעותי, יפעל לצירוף מפלגות נוספות במטרה להקים ממשלה רחבה. לדבריו, מטרתו היא לחבר בין שני הגושים, וההכרעה מי יוביל תתקבל בידי הציבור.

לשאלה מי יעמוד בראש הרשימה, השיב שמחי כי הכוונה היא להנהגה משותפת. "אני חושב שמספר 1 או מספר 2 זה לא רלוונטי ולא קריטי אם זו לא מפלגה שרצה בשלב הזה לראשות הממשלה. כפי שכבר הצהרתי - אני לא בא להיות מספר 5 או 6, אני בא להוביל".