עימותים אלימים בכניסה לעיר בני ברק צילום: דוד קשת

נשים מתנועת "אימהות בחזית" חסמו היום (שישי) בצהריים את "גשר קוקה קולה" - הכניסה הראשית לעיר בני ברק מכביש 4 - וגרמו לעומסי תנועה כבדים ולפקקי ענק באזור.

בתוך זמן קצר הפכה המחאה למוקד חיכוך, כאשר מול המפגינות התקהלו תושבים רבים, שחלקם קראו, "נמות ולא נתגייס".

האווירה בשטח הלכה והתחממה, ובתיעודים מהמקום נראו עימותים פיזיים כאשר מפגינים ניסו לחסום בגופם את מעבר התושבים החרדים. במקביל נשמעו קריאות ושירים משני הצדדים: המפגינים שרו את "התקווה", בעוד התושבים השיבו בשירת "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום".

השיבושים בכבישים לא הסתכמו רק בעומסי התנועה. באזור שער הגיא, העומס החריג והנסיעה האיטית של שיירות המחאה הובילו לתאונת שרשרת, שבה נפצעה אישה בהיריון מתקדם לאחר שרכבה התנגש ברכב שלפניה. במשטרת התנועה עדכנו כי בשל עומסי הענק, חלפו יותר מ-25 דקות עד שאמבולנס הצליח להגיע לזירה ולפנות את הפצועה.

על רקע האירועים תקף חבר מועצת העיר בני ברק מטעם סיעת הליכוד, יעקב וידר, בחריפות את חסימות הכבישים. לדבריו, "חסימות צירים מרכזיים אינן 'מחאה', אלא התנהלות עבריינית ואנרכיסטית, שפוגעת שוב ושוב במאות אלפי אזרחים תמימים ושומרי חוק. התנגדתי לעבריינות של הפלגים הקיצונים בחברה החרדית ואני מתנגד לעבריינות של הפלגים הקיצונים בחברה הכללית. הגיע הזמן שרשויות אכיפת החוק יתחילו להגן על מאות אלפי אזרחים שסובלים פעם אחר פעם".

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS